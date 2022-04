Moldavia admite que no puede "prescindir" del gas ruso y que no ha encontrado "alternativas" a su suministro

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha reconocido este lunes que el pa√≠s no puede "prescindir" del gas que importa desde Rusia y que si bien est√° buscando "alternativas" a este suministro, a√ļn no las ha encontrado.

En una rueda de prensa, Sandu ha se√Īalado que Moldavia "no es el √ļnico pa√≠s" que no rechaza el suministro de gas desde Rusia y ha defendido que las sanciones que perjudican a Chisinau y no a Mosc√ļ "no tienen sentido".

No obstante, ha explicado que, en cuanto a las relaciones comerciales con Rusia, lo "importante" es el asunto del gas, puesto que "las exportaciones mismas est√°n disminuyendo". Tambi√©n, ha indicado que Moldavia "no ayudar√° a quienes intentan eludir las sanciones contra Rusia", seg√ļn ha recogido 'Komsomolskaya Pravda v Moldove'.

La presidenta también ha abordado el asunto de la adhesión de Moldavia a la Unión Europea (UE) y ha matizado que su solicitud se considera junto con las de Ucrania y Georgia. En este sentido, ha indicado que Moldavia "es un país vulnerable, incluso en términos de seguridad".

As√≠, ha se√Īalado que busca que "se respete" su "neutralidad". "Queremos y esperamos que se observe esta neutralidad (...) no podemos decir con certeza si se respetar√°", ha indicado, antes de recordar que Chisinau "no tiene garant√≠as internacionales, as√≠ como otros pa√≠ses" en su misma "posici√≥n".

La posibilidad de imponer sanciones al gas ruso sobrevuela desde el inicio de la invasión de Ucrania, pero algunos países no se muestran dispuestos debido a la dependencia de esta materia prima.