Moldavia.- El nuevo gobierno moldavo de Munteanu toma posesión con la adhesión a la UE como objetivo prioritario

MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El nuevo gobierno de Moldavia ha jurado en pleno este sábado su cargo ante la presidenta Maia Sandu con la misión prioritaria de garantizar la adhesión a la Unión Europea en 2028. El primer ministro Alexandru Munteanu, economista e inversor, se ha declarado tan convencido de sus aspiraciones que este pasado viernes prometió al Parlamento moldavo que presentaría su dimisión si fracasan los preparativos de incorporación. El Partido de Acción y Solidaridad (PAS), de corte proeuropeo, ganó las elecciones parlamentarias a finales de septiembre en medio de las denuncias de las autoridades moldavas contra la injerencia de Rusia en los comicios. "Nos centraremos en el crecimiento económico y continuaremos con nuestra dirección estratégica: la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, un objetivo respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Queremos que este proceso aporte beneficios tangibles a la población: inversiones, empleos bien remunerados, servicios públicos modernos y una administración eficiente y cercana a los ciudadanos", declaró Munteanu en su discurso ante la cámara, recogido por la agencia estatal Moldpres. Munteanu trabajó anteriormente como banquero en Moldavia y Francia, y pasó 10 años trabajando para el Banco Mundial en Washington. Tiene la ciudadanía moldava, rumana y estadounidense, y vivió en Kiev, la capital ucraniana, durante 20 años, antes de encabezar este nuevo gobierno, de mayoría independiente y tecnócrata. El nuevo gobierno contará con 14 ministerios y cinco viceprimeros ministros, dos de los cuales no tendrán cartera -los de Integración Europea y Reintegración- y se espera que comience de inmediato a implementar su programa de gobernanza.