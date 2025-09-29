Moldavia eligió Europa en vez de Rusia en unas elecciones clave, dicen líderes de la UE

BRUSELAS, 29 sep (Reuters) - La Unión Europea aplaudió el lunes el resultado de las elecciones parlamentarias celebradas en Moldavia, afirmando que demostraron que el pequeño país del este de Europa está firmemente encaminado hacia la adhesión a la Unión Europea.

El partido gobernante en Moldavia, partidario de la UE, obtuvo una contundente victoria sobre su rival de tendencia rusa en las elecciones del domingo, según mostraron los resultados el lunes, un respaldo a la apuesta de la antigua república soviética por unirse al bloque y liberarse de la órbita de Rusia.

"El pueblo de Moldavia ha hablado y su mensaje es alto y claro", dijo António Costa, presidente del Consejo Europeo, que representa a los 27 Estados miembros de la UE, en una publicación en la red social X.

"Han elegido la democracia, las reformas y un futuro europeo, frente a la presión y la injerencia de Rusia", añadió Costa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Moldavia había votado claramente por Europa, la democracia y la libertad.

"Nuestra puerta está abierta. Y estaremos con ustedes en todo momento", añadió. (Información de Charlotte van Campenhout; edición de Gareth Jones; edición en español de María Bayarri Cárdenas)