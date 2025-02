Moldavia insta al clero a "decir la verdad" sobre la guerra de ucrania

Por Alexander Tanas

CHISINAU, 23 feb (Reuters) - El Gobierno de Moldavia, feroz crítico de la invasión rusa de Ucrania, pidió el domingo al clero del país a "decir la verdad" sobre la guerra, afirmando que las acciones militares de Moscú habían destruido unos 500 lugares de culto. La petición del portavoz del Gobierno, Daniel Voda, en vísperas del tercer aniversario de la invasión rusa, parece estar relacionado con la división de la Iglesia Ortodoxa moldava en ramas competidoras subordinadas a Rusia y Rumanía.

Más del 90% de los fieles de Moldavia, situada entre Ucrania y Rumanía, pertenecen a la Iglesia Ortodoxa.

La invasión, respaldada con entusiasmo por la Iglesia Ortodoxa rusa, ha acelerado el traslado de parroquias de la Metrópolis de Moldavia, mayoritariamente vinculada a Moscú, a la Metrópolis de Besarabia, más pequeña y vinculada a Rumanía. Desde la invasión, calificada de como "operación militar especial" —según la denominación del Kremlin—, más de 60 parroquias han transferido su lealtad en este país de 2,5 millones de habitantes.

"Desde el comienzo de la invasión, más de 500 iglesias, sinagogas y mezquitas han sido destruidas o dañadas. Eso es una cada dos días", dijo Voda en su petición. "No permanezcáis en silencio. Decid al mundo la verdad. La agresión no es solo una lucha por el territorio, es la destrucción de lugares sagrados". El arzobispo Vladimir, de la Iglesia Metropolitana de Moldavia, vinculada a Moscú, ha insistido en que su iglesia denunció la invasión "desde el primer día" y organizó la ayuda a más de 90.000 refugiados ucranianos, el mayor número per cápita de Europa.

"En cada servicio rezo una oración especial en la que pido misericordia para la iglesia y rezo por el fin de la guerra en Ucrania", dijo Vladimir en una entrevista de 2023. "No tengo miedo de llamarla 'guerra en Ucrania' en la oración. No rezo por (el presidente ruso Vladimir) Putin". Los medios de comunicación han informado de que algunos sacerdotes de la Iglesia vinculada a Rusia respaldan la invasión rusa en algunas parroquias. Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas informaciones. Y la Iglesia reconoce que grupos de sacerdotes realizaron el año pasado "peregrinaciones" a lugares santos en Rusia, con financiación rusa.

La división en las filas eclesiásticas refleja la turbulenta historia de Moldavia, la mayor parte de cuyo territorio actual ha pertenecido en diversas épocas al Imperio Ruso o a la Unión Soviética y a la "Gran Rumanía".

La Iglesia Metropolitana de Besarabia, vinculada a Rumanía, está cada vez más vinculada a los esfuerzos de Moldavia por ingresar en la Unión Europea en 2030. (Información de Alexander Tanas; redacción de Ron Popeski; edición de Diane Craft; edición en español de María Bayarri Cárdenas)