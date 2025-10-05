Moldavia: La Comisión Electoral Central de Moldavia confirma la validez de los resultados de las elecciones

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Electoral Central de Moldavia ha publicado este domingo los resultados oficiales y definitivos de las elecciones celebradas el pasado 28 de septiembre, en las que el partido proeuropeo Partido Acción y Solidaridad (PAS) se impuso contra todo pronóstico.

El PAS de la presidenta proeuropea, Maia Sandu, logró un 50,2 por ciento de votos (792.557) y tendrá 55 de los 101 escaños y por tanto la mayoría absoluta en el Parlamento unicameral moldavo, muy por delante del Bloque Electoral Patriótico (BEP) que ha cosechado un 24,17 por ciento de los votos (381.505) y tendrá 26 escaños.

Le siguen la coalición Alternativa, que queda como tercera fuerza con poco más del 7,92 por ciento de votos y ocho representantes, además del prorruso Partido Nuestro, que se sitúa con un 6,2 puntos porcentuales y seis escaños; y el proeuropeo Partido Político Democracia en Cas (PPDA), que también logra seis asientos tras obtener un 5,65 por ciento de apoyo.

Las autoridades moldavas denuncian desde hace tiempo que Moscú intenta influir en estas elecciones financiando la compra de votos y campañas de desinformación en redes sociales, pero también con disturbios y ciberataques.

Así, las autoridades moldavas han vetado la participación en las elecciones de partidos como Gran Moldavia o el Partido Democrático Moderno y tras los comicios ambas formaciones han sido suspendidas por financiación "ilegal" vinculada a Rusia.