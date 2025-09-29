Moldavia: la Policía moldava informa de pagos para las protestas opositoras de este lunes en Chisináu

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Moldavia ha informado de que se está ofreciendo dinero para participar en las protestas convocadas por la oposición para este lunes en Chisináu, la capital, después de que el oficialista Partido Acción y Solidaridad (PAS) revalidara su mayoría absoluta en las legislativas de este domingo.

Las movilizaciones fueron convocadas el sábado por el expresidente moldavo y jefe de la oposición, Igor Dodon, cuyo Bloque Electoral Patriótico (BEP) --que aglutina a socialistas, comunistas y rusófilos-- se quedó con el 24% de los votos, la mitad de lo conseguido por el proeuropeo PAS.

La Policía ha recordado a los organizadores de la movilización que este tipo de maniobras están penadas con la ley y que serán "plenamente responsables" si se confirman estas sospechas.

"Respetamos el derecho de todos a la libertad de expresión y pedimos a la ciudadanía que se resistan a la persuasión y mantengan su dignidad", ha declarado la Policía en una breve comunicado, que recoge el portal de noticias Newsmaker.

Este mismo medio de comunicación ha publicado que los organizadores ofrecerían entre 50 y 150 euros por participar en las protestas. El pago por acudir a movilizaciones de la oposición ha sido una denuncia frecuente por parte del Gobierno y grupos de la sociedad civil moldava durante esta y otras campañas.

Se acusa a Rusia de estar detrás de estas campañas de desestabilización. En vísperas de las elecciones de este domingo, la Policía puso en marcha un gran operativo que se saldó con decenas de registros y detenidos, relacionados con una supuesta trama orquestada por Moscú para crear disturbios tras las elecciones.