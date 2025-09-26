Moldavia: La presidenta de Moldavia advierte al electorado indeciso que Rusia y los corruptos cuentan con su abstención
MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -
La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha apelado este viernes al electorado indeciso para que acuda a votar este domingo a las elecciones parlamentarias y ha alertado de que es Rusia y los corruptos quienes cuenta con la abstención.
"Estos diez años han sido muy intensos", ha dicho la presidenta, destacando la candidatura de Moldavia a formar parte de la Unión Europea y la puesta en marcha de una serie de reformas para dejar atrás la etapa de un "régimen oligárquico y peligroso", que "ha jugado con la gente y con la imagen" del país.
"Algunos dirán que no se ha hecho lo suficiente, que están decepcionados, que ya no tienen nada por lo que votar, que tienen miedo o que están cansados de salvar el país. Sepan que con esto cuenta el Kremlin y con esto cuentan los corruptos", ha dicho la presidenta en un mensaje publicado en Facebook dirigido al país a dos días de las elecciones.
"Hace cuatro años conseguimos sacarlos del poder. La situación que heredamos no era fácil y tampoco tuvimos mucha suerte porque se nos vinieron todo tipo de crisis y, sobre todo, una guerra en nuestra región", ha dicho con respecto a Ucrania.
Sandu ha explicado que tanto la acción como la omisión "tienen consecuencias" y que son "las cosas buenas" las que se consiguen "con dificultad, durante décadas", mientras que las malas pueden llegar "de la noche a la mañana".
Los moldavos celebran este domingo unas elecciones parlamentarias bajo la unánime percepción de tratarse de una cita clave para su futuro a medio plazo, debido al desgaste del oficialismo que representa Sandu y el empuje de las fuerzas prorrusas, en medio todo ello de denuncias de supuesta injerencia rusa en campaña.
