Moldavia: Los primeros resultados electorales dan una estrecha victoria al partido proeuropeo de la presidenta Sandu

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas celebradas este domingo en Moldavia dan al Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta proeuropea del país, Maia Sandu, con un 39,46% de apoyo. Inmediatamente por detrás está el Bloque Electoral Patriótico (BEP) que aglutina a socialistas, comunistas y rusófilos con un 32,24% de apoyo, según los resultados correspondientes a 513 de los 2274 colegios electorales.

La Comisión Electoral Central sitúa en tercer lugar al proeuropeo Partido Político Democracia En Casa (PPDA, 7,45%) y en cuarto, a la coalición Alternativa (6,91%). La quinta opción más votada ha sido el prorruso Partido Nuestro (6,87%).

Se trata de unas elecciones cruciales para el devenir a medio plazo de esta pequeña nación con aspiraciones europeístas, ubicada en un contexto regional bajo la guerra de Ucrania y los intentos sin precedentes de injerencia de Moscú, aunque no exclusivos de estos últimos años. Las autoridades moldavas denuncian desde hace tiempo que Moscú intenta influir en estas elecciones financiando la compra de votos y campañas de desinformación en redes sociales, pero también con disturbios y ciberataques.

El opositor BEP, formado por tres fuerzas prorrusas, después de que una cuarta fuera expulsada por compra de votos, denuncia una persecución del partido de la presidenta Maia Sandu ante el temor del revés electoral que vislumbran la mayoría de sondeos.