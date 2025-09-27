Moldavia prohíbe participación de otro partido prorruso en las elecciones parlamentarias

CHISINAU, 27 sep (Reuters) - La autoridad electoral de Moldavia excluyó al partido político prorruso Gran Moldavia de participar en la votación parlamentaria del domingo debido a sospechas de financiación ilegal, según informaron el sábado fuentes oficiales.

La decisión se tomó a última hora del viernes. Es el segundo partido prorruso excluido a pocos días de la votación, en medio de la preocupación por la presunta injerencia de Moscú, el proceso electoral del país y el futuro de las aspiraciones de Chisinau de entrar en la Unión Europea.

La Comisión Electoral Central de Moldavia excluyó al partido Gran Moldavia (Moldavia Mare) tras constatar la policía, la seguridad y los servicios de inteligencia que utilizaba financiación ilegal y fondos extranjeros, según declaró la comisión.

La líder de Gran Moldavia, Victoria Furtuna, declaró que la decisión es tendenciosa y será recurrida, según el medio Moldpress.

La autoridad electoral descubrió que el partido utilizó recursos financieros no declarados y es sospechoso de proporcionar dinero a los votantes en un intento de influir en el resultado.

Las autoridades también sospechan que el partido actuaba como sucesor de otro ilegalizado anteriormente, dirigido por el magnate prorruso fugitivo Ilan Shor. Shor, que niega cualquier delito, vive en Moscú.

La votación parlamentaria del domingo se considera un punto de inflexión para Moldavia, antigua república soviética y país candidato a la UE.

El gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS), proeuropeo y dirigido por la presidenta Maia Sandu, goza de mayoría parlamentaria desde 2021. No obstante, las encuestas muestran que podría perder su mayoría a medida que los partidos opositores cortejan a los votantes preocupados por el alto costo de la vida, el aumento de la pobreza y la desaceleración de la economía.

(Reporte de Alexander Tanas; escrito por Olena Harmash; editado en español por Carlos Serrano)