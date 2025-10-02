Moldavia: Un tribunal moldavo suspende provisionalmente las actividades de un partido prorruso vetado de los comicios

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de apelaciones de Chisináu ha dado 'luz verde' a suspender de forma provisional las actividades del partido prorruso Gran Moldovia tras una solicitud del Gobierno y después de que la formación política fuese excluida de participar en los últimos comicios por financiación "ilegal" por parte de Rusia.

Los magistrados han ordenado suspender las actividades del partido como medida cautelar hasta que se dicte una decisión definitiva tras la solicitud presentada por el Ministerio de Justicia en la que pedía una suspensión de 12 meses, según ha recogido Moldpres.

El partido, liderado por Victoria Furtuna, ha rechazado este jueves las acusaciones, asegurando que "no se basan en pruebas, sino en conclusiones sacadas por analogía, especulaciones y generalizaciones", mientras que ha asegurado que se trata de una "campaña sucia de descrédito" en su contra.

"El hecho de que las instituciones estatales estén involucradas en esta campaña, en lugar de garantizar la neutralidad, demuestra la desesperación de un régimen que tiene miedo de perder el control. Tienen miedo del apoyo popular que Gran Moldavia está ganando", ha resaltado el partido.

La Comisión Electoral Central de Moldavia excluyó a Gran Moldavia de las últimas elecciones tras acusar al partido de utilizar fondos no declarados, así como dinero del extranjero durante la campaña electoral. El organismo señaló a la formación por participar "en un bloque camuflado" tras la figura de Ilan Shor, cuyo partido fue disuelto y declarado inconstitucional en el país.

La comisión electoral también vetó de participar en los comicios al partido prorruso Corazón de Moldavia, una de las cuatro fuerzas del opositor Bloque Electoral Patriótico (BEP), por compra de votos, financiación irregular y blanqueo de capitales.