Moldavia vota en tensa elección marcada por acusaciones de interferencia rusa

CHISINAU, Moldavia (AP) — Los moldavos votan el domingo en unas tensas elecciones parlamentarias plagadas de acusaciones de interferencia rusa, una jornada vista como una elección entre la integración con la Unión Europea o el regreso a la órbita de Moscú.

En la jornada se elegirá un nuevo Parlamento de 101 escaños, tras lo cual el presidente nomina a un primer ministro, generalmente del partido o bloque líder, quien deberá formar un nuevo gobierno, el cual necesitará la aprobación parlamentaria.

La tensa contienda enfrenta al gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS), prooccidental, que ha mantenido una fuerte mayoría parlamentaria desde 2021 pero corre el riesgo de perderla, contra varios oponentes afines a Rusia pero sin socios proeuropeos viables, dejando incertidumbre sobre los posibles resultados y el rumbo geopolítico que tomará el país.

Moldavia está enclavada entre Ucrania y Rumania, miembro de la Unión Europea. El país, con aproximadamente 2,5 millones de habitantes, ha pasado los últimos años en un camino hacia Occidente y obtuvo el estatus de candidato a la UE en 2022, poco después de que Rusia invadió Ucrania.

Días antes de la votación del domingo, el primer ministro moldavo Dorin Recean advirtió que Rusia está gastando “cientos de millones” de euros como parte de una supuesta “guerra híbrida” para intentar tomar el poder, lo que describió como “la batalla final por el futuro de nuestro país”.

Las supuestas estrategias rusas incluyen una operación a gran escala de compra de votos, ciberataques a infraestructuras gubernamentales críticas, un plan para incitar disturbios masivos alrededor de las elecciones y una extensa campaña de desinformación en internet para disminuir el apoyo al partido gobernante proeuropeo e influir a los votantes hacia los afines a Moscú.

Rusia niega estar interfiriendo en Moldavia y la semana pasada dijo que las acusaciones eran denuncias “antirrusas” e “infundadas”.

Las autoridades han advertido que el día de las elecciones en Moldavia podría ser blanco de falsas amenazas de bomba, ciberataques, cortes temporales de energía y violencia callejera por parte de individuos entrenados. En una ofensiva antes de la votación, las autoridades han llevado a cabo cientos de redadas y detenido a decenas.

Se espera que la gran diáspora de Moldavia juegue un papel decisivo en el resultado del domingo. En la segunda vuelta presidencial del año pasado, que también se consideró una elección entre Oriente y Occidente, un número récord de 327.000 votantes emitieron su voto en el extranjero, más del 82% de los cuales favorecieron a la presidenta prooccidental Maia Sandu, asegurando finalmente su reelección.

Un oponente clave del PAS en las elecciones del domingo es el Bloque Electoral Patriótico prorruso, un grupo de partidos políticos que quiere “amistad con Rusia” y “neutralidad permanente”.

Otros incluyen el populista Nuestro Partido, que busca una “política exterior equilibrada” entre Oriente y Occidente, y el Bloque Alternativa, que afirma ser proeuropeo, pero los críticos dicen que buscaría lazos más estrechos con Moscú.

En los últimos años, a medida que el país ha pasado de crisis en crisis, los moldavos han enfrentado una inflación desenfrenada, costos de vida crecientes y altas tasas de pobreza, lo que puede haber disminuido el apoyo al partido gobernante proeuropeo, que Sandu fundó en 2016.

La mayoría de las encuestas locales indican que el PAS obtendrá la mayoría de los votos, pero no incluyen a la gran diáspora de Moldavia, y alrededor de un tercio de los votantes siguen indecisos. En las elecciones parlamentarias de 2021, la participación fue de poco más del 48%.

Iulian Groza, director ejecutivo del grupo de expertos Instituto de Políticas y Reformas Europeas, dice que cuanto mayor sea la participación, más probable es que el PAS pueda asegurar una mayoría.

“Cualquier partido en el gobierno tiende a erosionarse en el apoyo público, y en los últimos cuatro años, Moldavia ha experimentado múltiples crisis”, dijo. “Después de cuatro años... a pesar de las diversas crisis que tuvimos, creo que podemos decir muy claramente que Moldavia resistió frente a esta agresión rusa”.

