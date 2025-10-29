Molins gana US$141 millones hasta septiembre, un 8% menos, por la depreciación del peso mexicano y argentino

BARCELONA, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Molins cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 141 millones de euros, un 8% menos que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. La empresa ha explicado que esta disminución se debe al impacto negativo de la depreciación del peso mexicano y argentino, que ha neutralizado la mejora de los resultados operativos, y que en términos comparables, el beneficio neto ha crecido un 3% interanual.

La facturación de la empresa alcanzó los 1004 millones, un 2% menos por el mismo impacto de la divisa y un 7% más a tipos de cambio constante, "impulsada por las revisiones al alza de precios en un entorno de desaceleración de la demanda y elevada incertidumbre económica global".

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 263 millones, un 4% menos, aunque un 6% más sin el impacto de la divisa, "con mejoras en todas las regiones, gracias a la mayor eficiencia operativa y el impacto positivo de precios sobre coste", y el margen Ebitda se mantuvo en el 26,2%.

Por su parte, la deuda financiera neta "continuó reduciéndose", hasta alcanzar una posición de tesorería neta de 96 millones, algo que la empresa ha dicho que refuerza su capacidad de impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.

Molins ha señalado que ha alcanzado uno de los objetivos de su hoja de ruta de sostenibilidad hasta 2030 al haber reducido la proporción de clinker por tonelada de cemento hasta el 67,7%, lo que refleja los progresos en la sustitución de clinker por materiales alternativos.

BAUPARTNER Molins ha recordado que en agosto cerró, junto a Titan, la compra de la empresa bosnia especializada en el diseño, fabricación y montaje de soluciones estructurales prefabricadas Baupartner.

Esta compañía es "uno de los principales proveedores de soluciones en prefabricados de hormigón en la región, opera en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia, y emplea a 300 profesionales".

El consejero delegado de Molins, Marcos Cela, ha explicado que los resultados muestran que la empresa "mantiene un crecimiento sólido y sostenible, incluso en un contexto marcado por la volatilidad de las divisas".