Molturación de soja estadounidense en julio sería de 191,590 millones de bushels: analistas

Por Karl Plume

CHICAGO, 14 ago (Reuters) - La molturación de soja en Estados Unidos en julio probablemente aumentó ligeramente tras la caída del ritmo de procesamiento en el mes previo, dijeron analistas antes del informe de la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA).

Se estima que los miembros de la NOPA, que procesan más del 95% de toda la soja procesada en Estados Unidos, trituraron 191,590 millones de bushels el mes pasado, según el promedio de las estimaciones de ocho analistas encuestados por Reuters.

En caso de que ocurra, el total sería un 3,4% superior al procesamiento de junio de 185,270 millones de bushels y un 4,8% por encima de la trituración de julio de 2024 de 182,881 millones de bushels. También sería la mayor molturación de julio de la que se tiene constancia.

La estimación implica una tasa de procesamiento de 6,180 millones de bushels al día, lo que supondría un aumento respecto al ritmo diario de 6,176 millones de bushels de junio, pero seguiría siendo la segunda tasa más lenta desde septiembre, según los datos de NOPA.

La apertura de nuevas plantas y la ampliación de las existentes han aumentado la capacidad de molturación de Estados Unidos hasta niveles récord este año, ya que los procesadores se apresuran a satisfacer la demanda de aceite de soja para la fabricación de combustibles renovables.

Algunas plantas están paradas por mantenimiento estacional antes de la próxima cosecha de soja estadounidense, que se espera sea la sexta mayor de la historia.

Según los analistas, las tasas de procesamiento aumentarán cuando empiece la cosecha y está previsto que se abran otras dos plantas de procesamiento de semillas oleaginosas antes de finales de año.

Las estimaciones de trituración para julio oscilaron entre 188,300 y 195,750 millones de bushels, con una mediana de 192,100 millones de bushels. (Reporte de Karl Plume; Editado en español por Javier Leira)