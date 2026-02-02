Momentos clave de los Grammy: Mars, Carpenter y un Bieber casi desnudo

Él era el único sentado cuando todo terminó, frotándose los ojos con incredulidad.

Bad Bunny había hecho historia al ganar el álbum del año por "Debí tirar más fotos", la primera vez que un álbum en español se lleva el premio más importante de la Academia de la Grabación.

Próxima parada: el Super Bowl.

Aunque esa victoria emocional para el mega astro puertorriqueño es difícil de superar, hubo otros grandes momentos en la gala de tres horas y media, como cuando Cher casi se olvida de anunciar al ganador de grabación del año.

Justin Bieber presentó su número musical casi al desnudo, mientras que Lady Gaga añadió algo de energía maníaca y Ozzy Osbourne fue homenajeado con un clásico del heavy metal completo con fuego explosivo.

A continuación, algunos de los momentos notables de la noche:

Bruno y Rosé lo iniciaron, Lady Gaga lo mantuvo

Un par de actuaciones de alta energía de Bruno Mars y Rosé para comenzar el espectáculo y una de Lady Gaga a mitad del mismo mantuvieron los corazones latiendo.

Mars y Rosé — del grupo de K-pop Blackpink — interpretaron "APT.", uno de los mayores éxitos del año, una canción inspirada en un juego de beber surcoreano.

Ella llevaba una camiseta blanca, pantalones negros y una corbata, mientras que él combinaba el esquema de colores con un traje oscuro, corbata y su guitarra colgada con una correa de tablero de ajedrez. Hubo mucho salto, rasgueo y humo — una apertura ruidosa.

Más tarde, Lady Gaga llevó las cosas a lo extraño, cantando "Abracadabra" con un atuendo adornado con plumas desde dentro de un tocado en forma de canasta. Usó un bastón retorcido, tocó algunos sintetizadores, se movió espasmódicamente y logró una versión más rock-funk de su canción.

Lady Gaga se llevaría el trofeo al mejor álbum pop vocal. Mars regresó al escenario para interpretar su más reciente sencillo, "I Just Might".

Sabrina Carpenter brilla en su momento en los Grammy

Sabrina Carpenter convirtió los Grammy en un aeropuerto concurrido durante su interpretación de "Manchild" — y despegó.

Interpretando su mejor papel de chica sensual, con un toque de humor, la cantante y compositora llevaba pantalones cortos blancos, un pañuelo blanco en el cuello y un sombrero de capitán blanco con las letras SCA — presumiblemente por Sabrina Carpenter Airlines — mientras desfilaba por un escenario lleno de cintas transportadoras de equipaje y bailarines, incluso cantó en un intercomunicador en un momento y usó un par de bastones de tráfico, utilizadas por los señaleros en las pistas.

"Hola Grammy, ¿cómo están? Habla su capitana Sabrina", dijo.

Los bailarines incluían un astronauta, un trabajador de UPS, un bombero y un médico de urgencias. Carpenter terminó su desbordante set en un carrito de equipaje y luego entró en el fuselaje de un avión sosteniendo una paloma viva.

Entre los que se mostraron moviéndose al ritmo estaba la nominada a mejor artista nuevo Olivia Dean. Fue la segunda aparición consecutiva de Carpenter en los Grammy, nominada a mejor artista nuevo el año pasado.

Nuevos artistas unidos

Tomando nota de lo que funcionó el año pasado, los Grammy una vez más se apoyaron en la categoría de mejor nuevo artista para animar a la multitud. Fueron agrupados en un bloque y, a pesar de sus diversos estilos, se mostró que el futuro de la música está en buenas manos.

La banda con sede en Los Ángeles, The Marías, comenzó con un pop de ensueño bilingüe y brillante de "No One Noticed Me" antes de que la influencer convertida en artista pop Addison Rae fuera mostrada en la parte trasera de un camión en movimiento entrando al Crypto.com Arena, saltando para entregar un sudoroso y sensual "Fame Is a Gun".

Eso llevó al grupo de chicas de seis integrantes Katseye con su enérgico "Gnarly" mientras bailaban en la arena con gimnasia y movimientos de cadera. Dieron paso a "Mutt" de Leon Thomas, impulsado por la guitarra, y luego Alex Warren tomó un micrófono de un vendedor de palomitas y caminó por los pasillos para su "Ordinary", ignorando lo que parecían ser dificultades con el auricular, antes de ser elevado en el aire en una plataforma.

La poderosa británica Lola Young tomó el relevo, sentada al piano para cantar "Messy", antes de que Olivia Dean, la cantante y compositora británica de alma antigua, ofreciera una versión exuberante de su "Man I Need." El energético astro pop sombr terminó el bloque siendo bajado al escenario en un mono brillante para cantar "12 to 12".

Chappell Roan, la ganadora de la categoría de mejor nuevo artista del año pasado, ungió después a su sucesora: Dean.

Bieb al casi desnudo

Justin Bieber solo en el escenario de los Grammy vestido sólo con unos pantalones cortos grises brillantes y calcetines grises ofreció una actuación hipnótica y sombría de su "Yukon".

Con una guitarra colgada a su espalda, Bieber sin camisa programó su canción primero y luego cantó, a menudo con los ojos cerrados, frente a un espejo de tamaño completo. Fue un guiño a la forma en que Ed Sheeran ha mostrado al público cómo hacer una canción exitosa con solo instrumentos en bucle y una voz.

"Un movimiento en falso, y habríamos tenido que poner el espectáculo en OnlyFans," bromeó Noah más tarde.

El set oscuro y melancólico de Bieber no presentó gráficos de fondo, músicos ni decorado en el escenario, y lo terminó simplemente caminando fuera del escenario. Fue una actuación en marcado contraste con los sets altamente producidos de la noche, como Tyler, the Creator, quien actuó con un auto deportivo, agua a raudales y explosiones.

Hailey Bieber, su esposa, lo disfrutó, balanceándose y chasqueando los dedos.

Justin, que fue un astro infantil descubierto en YouTube a los 12 años, regresó a los Grammy este año a los 31 y tras una ausencia de cuatro años como nuevo padre.

Un in memoriam memorable

Por lo general, las secciones in memoriam son asuntos sobrios, con un arpa y una canción triste. No este año.

Post Malone, Chad Smith, Duff McKagan, Slash y Andrew Watt interpretaron una versión rockera de "War Pigs" de Black Sabbath en honor a Ozzy Osbourne, completa con ráfagas de fuego y mucho cuero. La esposa de Osbourne, Sharon, y sus hijos Kelly y Jack, parecían profundamente conmovidos.

Ms. Lauryn Hill lideró los tributos a D’Angelo con versiones de "Nothing Even Matters", "Brown Sugar", "Lady", "Devils Pie", "Untitled (How Does It Feel)" y "Africa" con cantantes como Raphael Saadiq, Jon Batiste y Anthony Hamilton.

Hill luego pasó a un tributo a Roberta Flack, con "First Time Ever I Saw Your Face", "Compared to What", "Closer I Get To You", "Where Is the Love", "Feel Like Makin’ Love" y "Killing Me Softly with His Song" con John Legend, Chaka Khan, Leon Bridges y Wyclef Jean.

Agregue a esa lista una actuación de "Trailblazer" por Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson, así como tributos pregrabados a Brian Wilson de Bruce Springsteen y uno a Bob Weir de John Mayer, y fue una despedida a lo grande para gigantes musicales.

___

Para más cobertura de los premios Grammy de este año, visita: www.apnews.com/GrammyAwards