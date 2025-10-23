Momias de dinosaurios ayudan a científicos a recrear sus vidas prehistóricas

NUEVA YORK (AP) — Investigadores han desenterrado un par espeluznante de momias de dinosaurios que parecen haber sido preservadas de una manera inesperada.

Estos restos de dinosaurios son diferentes de las momias de Egipto o a las humanas que se preservan accidentalmente en pantanos o desiertos. Los dinosaurios momificados son tan antiguos que su piel y tejidos blandos se fosilizan. Los científicos utilizan estos raros restos, junto con huesos de dinosaurios, para recrear cómo podrían haber sido estas criaturas prehistóricas.

Los científicos han descubierto momias de dinosaurios durante más de un siglo. Algunos quedaron enterrados rápidamente después de morir, mientras que otros se hundieron en cuerpos de agua o se secaron.

Muchos de ellos, incluida una momia de dinosaurio con pico de pato descubierta en 1908, provienen de un área en el este de Wyoming. En el nuevo estudio, los científicos regresaron a esta zona de momias y encontraron nuevos restos, incluida la momia de un dinosaurio con pico de pato que tenía solo unos pocos años cuando murió.

"Este es el primer juvenil de un dinosaurio que realmente está momificado", afirmó Paul Sereno, un paleontólogo de la Universidad de Chicago que participó en el descubrimiento.

Sorprendentemente, las nuevas momias parecen haber sido preservadas sin ninguna evidencia de piel fosilizada. En su lugar, dejaron impresiones de su piel y escamas en una fina capa de arcilla que se endureció con la ayuda de microbios.

Este estilo de momificación ha preservado otros organismos antes, pero los científicos no pensaban que pudiera ocurrir en tierra. Es posible que otras momias encontradas en el sitio de Wyoming se hayan formado de manera similar, comentó Sereno.

Los científicos utilizaron estas plantillas de arcilla para pintar un cuadro más claro de cómo podrían haber sido los dinosaurios con pico de pato cuando estaban vivos, incluyendo picos en su cola y pezuñas en sus patas. Los hallazgos se publicaron el jueves en la revista Science.

Comprender cómo se forman las momias de dinosaurios puede ayudar a los científicos a descubrir más de ellas. Es importante buscar no solo huesos de dinosaurios, sino también impresiones de piel y tejidos blandos que podrían no ser estudiadas o incluso ser eliminadas, dijo Mateusz Wosik, paleontólogo de la Universidad Misericordia que no participó en el descubrimiento.

Más momias ofrecen más información sobre cómo crecieron y vivieron estas criaturas.

Stephanie Drumheller, una paleontóloga de vertebrados de la Universidad de Tennessee, Knoxville, que no formó parte del estudio, expresó: "Cada vez que encontramos una, hay un tesoro de información sobre estos animales".

