Momparler: "Si una selección potente se nos va, estamos muertos"

"No se puede dejar todo en manos de Alejandro, todos tienen que estar ahí para lo que sea"

BARCELONA, 22 Jul. 2021 (Europa Press) -

El seleccionador español de ciclismo, Pascual Momparler, ha reconocido que si dejan que algún ciclista de una selección potente se vaya por delante será la "muerte" para el equipo nacional, que deberá estar siempre en cabeza y atento para rematar con Alejandro Valverde o "quien sea".

"Si atacan pronto tendremos que estar con ellos. Somos un equipo súper compenetrado que sabe correr muy bien sin pinganillo y si esas selecciones potentes se van, estamos muertos. Y tenemos dos opciones, tirar y cogerlos o retirarnos en el momento, porque estaría todo perdido", aseguró el seleccionador en rueda de prensa.

Por ello, ha dejado claro a sus corredores dónde no pueden errar. "Sabemos dónde tenemos que estar para no fallar", apuntó Momparler, que no quiere que el veterano Alejandro Valverde, que afronta sus quintos y últimos Juegos Olímpicos, lleve todo el peso de la carrera y de las opciones de medalla.

"El líder es Alejandro, pero Ion Izagirre también puede decidir y ha ganado en WorldTour. Y el resto están para estar atentos, no se puede dejar todo en manos de Alejandro. Todos saben que tienen que estar ahí para lo que sea", aseguró.

En cuanto a los rivales, cree que España puede beneficiarse de tener a cinco ciclistas, el máximo permitido. "Todo el mundo habla de Evenepoel o Pogacar, Mollema puede sorprender o Urán. Pero digo lo mismo, nuestro principal rival es la carrera. Con cinco ciclistas que tenemos nosotros, contra dos o tres de otros países, es muy fácil que algún hombre fuerte se quede atrás y no llegue", se aventuró a pronosticar.

Imágenes disponibles en europa press televisión

Url de descarga:

https://www.europapress.tv/deportes/587205/1/momparler-si-seleccion-potente-nos-va-estamos-muertos

Teléfono de contacto 91 345 44 06

Europa Press