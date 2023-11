La organización Moms for Liberty (Madres por la Libertad), que defiende “los derechos parentales”, reportó ingresos totales de 2,1 millones de dólares en 2022, un aumento notable con respecto al año pasado y que fue posible sobre todo gracias a las contribuciones de dos megadonantes anónimos, según una declaración de impuestos facilitada a The Associated Press el viernes.

El espectacular aumento fue superior a los 370.000 dólares de ingresos del año anterior, cuando se fundó, y revela la huella financiera del enorme crecimiento nacional del grupo radical. Eso incluye la realización de eventos de gran relevancia el año pasado con destacados grupos conservadores y candidatos políticos republicanos.

Desde su fundación en 2021, Moms for Liberty ha acumulado el enérgico respaldo de algunos conservadores que apoyan sus esfuerzos por combatir las referencias a la raza y a la identidad LGBTQ+ en las escuelas de todo el país. Al mismo tiempo, el grupo ha generado una enérgica reacción de grupos de base y organizaciones contra el odio que argumentan que su activismo agita ideas extremistas y perjudica a los estudiantes de minorías y LGBTQ+.

La vocera de Moms for Liberty, Marleigh Kerr, dijo que el aumento de ingresos del grupo “es una prueba de la generosidad” de quienes participan en la lucha para proteger los derechos parentales.

La declaración de impuestos enseña que la mayor parte de los ingresos del grupo en 2022 —casi 2 millones de dólares— derivan de contribuciones y subvenciones. El grupo ha ganado cifras menores por actividades educativas (unos 68.000 dólares) y por la venta de mercancías (unos 96.000 dólares).

Aunque Moms for Liberty es una organización clasificada como de “bienestar social” y, por tanto, no está obligada a revelar sus donantes, los documentos y declaraciones de otras organizaciones revelan que algunos de sus financiadores en 2022 eran conocidos grupos y donantes de derechas.

La declaración de impuestos de 2022 de la conservadora Heritage Foundation muestra que dio a Moms for Liberty 25.000 dólares cuando concedió al grupo su Premio Anual Salvatori a la Ciudadanía. Y el Leadership Institute, que ha formado a políticos conservadores desde el ex vicepresidente Mike Pence al líder de la minoría en el Senado Mitch McConnell, dijo en su sitio web que era el principal patrocinador de la cumbre nacional de Moms for Liberty de 2022.

Aunque la presentación del grupo no nombra a los donantes, sí muestra que Moms for Liberty recibió algunas grandes contribuciones en 2022, incluyendo una donación de 1 millón de dólares y otra de 500.000 dólares.

Maurice Cunningham, exprofesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts-Boston que ha seguido el crecimiento y las relaciones de Moms for Liberty, dijo a la AP que considera que ésa es una prueba más de que el grupo forma parte de un ataque “desde arriba” contra la educación pública.

Kerr respondió señalando a los 130.000 miembros no remunerados de Moms for Liberty en todo el país.

“Los sindicatos desearían que esto fuera de arriba abajo, porque entonces tal vez podrían detenernos”, dijo. “Pero cada vez más padres se unen a la misión porque hay una presión coordinada para mantener a los padres fuera de las decisiones que rodean a sus hijos en la escuela”.

Añadió que el grupo tuvo 7.301 pequeños donantes en 2022.

La declaración de impuestos enumera tres funcionarias de la organización, incluyendo a Tina Descovich, Marie Rogerson y Tiffany Justicia. Descovich y Justice fueron dos de los tres exrepresentantes de la junta escolar que cofundaron el grupo; la otra, Bridget Ziegler, renunció más tarde. Según lo que muestra la declaración, la compensación declarable para cada una de las funcionarias en 2022 osciló entre alrededor de $ 44.000 a poco más de $ 50.000.

Una declaración de impuestos de la fundación Moms for Liberty, con sede en Florida, muestra que la organización declaró unos ingresos adicionales de 220.000 dólares en 2022. Eso incluía una donación de 100.000 dólares de una organización sin ánimo de lucro dirigida por Julie Fancelli, según muestran las declaraciones de su organización en 2022. Fancelli es una donante republicana cuya familia es propietaria de las tiendas Publix y que ayudó a financiar el mitin “Stop the Steal” de Trump del 6 de enero, según las conclusiones del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todo el contenido.