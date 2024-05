Moms for Liberty gastará más de 3 millones de dólares para captar votantes en estados indecisos

NUEVA YORK (AP) — El grupo conservador de derechos parentales Moms for Liberty planea gastar más de 3 millones de dólares en un bombardeo publicitario que abarcará varios estados para aumentar su número de miembros e involucrar a los votantes antes de noviembre, cumpliendo con la promesa que hizo el año pasado de volverse más activo políticamente en todo el país en 2024.

Sin embargo, la considerable inversión supone un cambio para un grupo que anteriormente había dicho que su objetivo eran las elecciones locales a los consejos escolares. En concreto, la inversión se centrará en los votantes de Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, cuatro de los principales campos de batalla presidenciales de este año, y parte de su publicidad inicial critica directamente al gobierno de Joe Biden. El grupo espera ampliar sus esfuerzos a los otros tres estados reñidos que contribuirán a decidir la contienda presidencial.

La campaña marca el regreso de Moms for Liberty al escenario nacional tras una racha de mala publicidad y críticas. El grupo surgió en 2021 como un actor destacado en la política conservadora, pero ha enfrentado reacciones negativas por varios escándalos y por sus iniciativas para eliminar de la educación las menciones a la identidad LGBTQ+ y al racismo estructural.

El impulso coordinado en los estados no definidos para la contienda presidencial también plantea dudas sobre las intenciones y la financiación del grupo. La organización sin ánimo de lucro se ha clasificado durante mucho tiempo como un grupo de padres de familia con ideas afines. Pero la cofundadora de Moms for Liberty, Tina Descovich, dijo a The Associated Press que la nueva campaña surgió porque “inversores” se han puesto en contacto con el grupo queriendo verlo “crecer en estados específicos”.

Descovich se negó a identificar a los financiadores, y la organización sin ánimo de lucro no está obligada a revelarlos por ser un grupo de bienestar social 501(c)4 reconocido a nivel federal. Los registros de la Comisión de Elecciones Federales muestran que el comité de acción política afiliado al grupo, Moms for Liberty Action, ha recibido 161.000 dólares desde octubre de otro comité —Restoration PAC—, financiado por el multimillonario conservador Richard Uihlein. Restoration PAC no respondió a una llamada de la AP, y no quedó claro si su financiación estaba apoyando la última campaña de Moms for Liberty.

Randi Weingarten, presidenta de la Federación Americana de Profesores, dijo que Moms for Liberty se mostró cautelosa sobre sus verdaderas intenciones.

“Dado el momento de su nueva campaña y que no quieren revelar quiénes son sus inversores, nos están diciendo dos cosas: una, que no son organizaciones de base. Y dos, que son agentes de alguien más”, apuntó Weingarten.

Descovich dijo que la intención de Moms for Liberty es “aumentar el número de secciones de base” y que las secciones locales existentes apoyan la campaña. Señaló que Georgia, donde la campaña comenzó esta semana, sólo cuenta con siete delegaciones de Moms for Liberty.

La campaña publicitaria se extenderá a Arizona, Carolina del Norte y Wisconsin durante el próximo mes, según Descovich. El grupo espera promover la campaña más adelante este año en los otros tres grandes estados indefinidos para las presidenciales: Michigan, Nevada y Pensilvania. La campaña de Nevada se centrará en el condado de Clark, que incluye Las Vegas.

Descovich dijo que Moms for Liberty realizó un análisis de sus miembros y descubrió que alrededor del 20% no están registrados para votar. Teniendo esto en cuenta, dijo que el objetivo del grupo es “despertarlos y activarlos para que actúen, no sólo en estas elecciones locales en las que apoyamos, sino en todos los niveles de gobierno”.

Moms for Liberty no apoya candidaturas presidenciales, y Descovich dijo que el grupo invitará a los tres principales aspirantes presidenciales a su cumbre anual este verano. Sin embargo, el nuevo bombardeo publicitario incluye vallas publicitarias que critican directamente a Biden por sus nuevas regulaciones del Título IX que proporcionan salvaguardias para los estudiantes LGBTQ+. Moms for Liberty se unió la semana pasada a varios estados en demandar al gobierno de Biden para bloquear esas normas.

El portavoz de la campaña de Biden, Charles Lutvak, dijo que Moms for Liberty está “vilipendiando a los profesores y trabajando para prohibir libros como si viviéramos en la Rusia soviética”.

“El presidente Biden está haciendo campaña con orgullo junto a educadores, padres y jóvenes estadounidenses para fortalecer la educación pública para todos los estadounidenses y mantener nuestras escuelas a salvo de la violencia armada”, dijo.

Además de las vallas publicitarias, que abogan contra la “confusión de género” y piden que los padres tengan más voz en la escuela, la campaña también incluirá entrevistas en los medios de comunicación, anuncios digitales específicos y correos electrónicos y mensajes de texto a los votantes, indicó Descovich.

La campaña llega en un momento en que Moms for Liberty se ha visto envuelta en escándalos, incluida la reciente investigación por agresión sexual del marido de la cofundadora Bridget Ziegler, que abandonó el grupo poco después de fundarlo.

El marido de Ziegler, el ahora expulsado presidente del Partido Republicano de Florida, Christian Ziegler, ha sido absuelto de los cargos de violación y voyeurismo por video. Sin embargo, las noticias sobre el incidente llevaron a algunos miembros de Moms for Liberty a abandonar el grupo y cerrar sus secciones locales, alegando una diferencia de valores.

Las secciones locales de Moms for Liberty y sus líderes también han sido objeto de críticas en el último año. Moms for Liberty destituyó a dos presidentas de sección en Kentucky el año pasado después de que las mujeres posaran en fotos con miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys. A mediados del año pasado, una sección del grupo en Indiana pidió disculpas y condenó a Adolf Hitler tras utilizar una cita atribuida al líder nazi para hacer una declaración en su boletín inaugural.

En medio de las críticas, los candidatos respaldados por el grupo obtuvieron resultados decepcionantes en las elecciones a los consejos escolares del año pasado, y menos de un tercio de esos candidatos resultaron ganadores, según un análisis de la Brookings Institution.

Descovich dijo que las historias negativas sobre el grupo no han afectado a su financiación.

“Nadie se puso en contacto conmigo para decirme ‘no vamos a donarte más por estas historias’”, afirmó. “Todo el mundo entiende que el trabajo que estamos haciendo va a ser objeto de intensos ataques y escrutinio”.

De los estados indefinidos para las presidenciales en los que se centrará Moms for Liberty, Carolina del Norte es el único en el que este año hay elecciones a superintendente escolar. En la contienda se enfrentarán la republicana Michele Morrow, madre educadora en casa y activista conservadora que ha firmado el “compromiso de los padres” de Moms for Liberty, contra el demócrata Maurice “Mo” Green, exsuperintendente de las escuelas del condado de Guilford.

Morrow no respondió a una solicitud de comentarios sobre la nueva campaña de Moms for Liberty. Green envió una declaración por correo electrónico diciendo que su oponente y Moms for Liberty habían difundido “teorías conspirativas y propaganda de odio que degradan a los maestros, estudiantes y padres”.

“El alma misma de la educación pública está en la papeleta este noviembre en Carolina del Norte”, dijo. “La buena noticia es que sé que los defensores de la educación pública, aquellos que creen en el valor transformador de la educación pública, estarán a la altura de este momento y derrotarán estas opiniones distorsionadas y equivocadas”.

