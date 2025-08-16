Mónaco arranca en la Ligue 1 con triunfo ante Le Havre y Pogba como hincha

El Mónaco, tercer clasificado de la pasada temporada y uno de los aspirantes al título en esta Ligue 1, empezó con buen pie en la nueva edición del torneo, con una victoria 3-1 en casa ante Le Havre, este sábado en la primera jornada.

En uno de los palcos del estadio Louis II estaba Paul Pogba, fichaje estelar del equipo para la nueva temporada, que todavía está en proceso de puesta a punto.

Vestido de calle, con una camiseta vintage del Mónaco, una gorra y sonriendo al resto de aficionados, el jugador campeón mundial en 2018 asistió a esta victoria inicial.

Tampoco pudo estar sobre el césped en este debut otro de los fichajes principales del equipo, el español Ansu Fati, por el mismo motivo.

Un tanto en contra de Gautier Lloris abrió el camino para el Mónaco en el 32. En la segunda mitad, el equipo del Principado amplió la cuenta con su nuevo jugador inglés Eric Dier (61).

El senegalés Rassoul Ndiaye acortó para los normandos en el 67 pero Maghnes Akliouche (74) puso el 3-1 poco después y los locales tuvieron un final de partido relativamente tranquilo.

En el primer partido del día, el Lyon empezó también con un buen resultado, en su caso ganando 1-0 en Lens con un solitario gol del georgiano Georges Mikautadze (45+1).

En el último turno del día, el Niza recibe al Toulouse.

El domingo se completará la primera jornada de la Ligue 1 y en el cierre de la misma el París Saint-Germain, vigente campeón y que el miércoles levantó el trofeo de la Supercopa de Europa, visitará al Nantes.

El viernes, el subcampeón Marsella empezó mal el campeonato al perder 1-0 en su visita a Rennes.