Mónaco cesa a su entrenador, el austríaco Addi Hütter

Víctima de los malos resultados en el inicio de la temporada, el austriaco Adi Hütter dejó de ser el entrenador de Mónaco, confirmaron este jueves a AFP fuentes cercanas al club de la Ligue 1.
El técnico de 55 años y sus asistentes Christian Peintinger y Klaus Schmidt anunciaron su cese a los jugadores tras el entrenamiento realizador este jueves.
Mónaco ocupa actualmente la 5ª plaza en la Ligue 1, a tres puntos del líder PSG, tras sumar cuatro victorias y un empate en las siete primeras jornadas del campeonato francés.
En la Liga de Campeones, Mónaco perdió en su debut en Brujas y empató 2-2 contra Manchester City la pasada semana.
Fuentes cercanas al caso informaron que el club monegasco fracasó en su intento de fichar al alemán Edin Terzic, exentrenador de Borussia Dortmund, y apuntan al belga Sebastien Pocognoli como futuro técnico.
El exinternacional belga es actualmente el entrenador de Union Saint-Gilloise, que también disputa la Liga de Campeones.
A sus 38 años, Pocognoli logró la pasada temporada, en su primera como primer entrenador, ganar la liga belga con Union Saint-Gilloise, el primer título en 90 años para el club belga.
