Mónaco cumple en Auxerre antes de debutar en la Champions

El Mónaco ganó con un poco de suerte en el terreno del Auxerre (2-1), este sábado en la cuarta jornada de la Ligue 1, y sube provisionalmente al podio antes de debutar en la Champions.

Es la tercera victoria de los monegascos (3º) tras las obtenidas contra Le Havre (3-1) y Estrasburgo (3-2) frente a una derrota en Lille (1-0).

Por su parte, el Auxerre, que había ganado contra Lorient en la apertura del campeonato, concede su tercera derrota consecutiva tras haber perdido en Niza (3-1) y en Nantes (1-0) y queda relegado al puesto 15º (3 puntos).

Al Mónaco este triunfo le permite abordar con algo de confianza su debut en la Liga de Campeones en el césped del Brujas, el jueves, aunque debe mejorar su juego.

El partido estuvo marcado por las nueve amarillas que tuvo que mostrar el árbitro, seis de ellas al Mónaco, y la expulsión del jugador del Auxerre Josué Casimir por una segunda amonestación (68).

Takumi Minamino (45+2) y George Ilenikhena (89) marcaron para el Mónaco, mientras que Mohamed Salisu lo hizo en propia puerta para el Auxerre (73).

En el otro partido disputado en la Ligue 1 el Niza (9º) batió 1-0 en casa al Nantes (13º) gracias a un gol de Jeremie Boga.

El París Saint-Germain, líder de la competición, recibe el domingo al Lens (6º) en el Parque de los Príncipes.

fjt/pm/iga