Mónaco da la cara con empate ante el City a pesar del imparable Haaland

El Mónaco logró un meritorio empate en su estadio contra el Manchester City (2-2), gracias a un penal en los últimos instantes y a pesar de un doblete de Erling Haaland, este miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Los monegascos, que nunca se rindieron, consiguen su primer punto en esta Champions mientras que el City suma cuatro.

Después del gol inicial de Haaland (15), con un primer toque levantando el balón por encima del portero, igualó el marcador tres minutos después con un espectacular disparo a la escuadra Jordan Teze (18).

Haaland devolvió la ventaja a los ingleses antes del descanso (44) con la testa. Fue su 52º gol en 50 apariciones en la Liga de Campeones.

En los últimos instantes, una falta del portugués Bernardo Silva dentro del área ofreció un penal al Mónaco, transformado por el central inglés Eric Dier (89).

