Mónaco nombra como entrenador al belga Sébastien Pocognoli

El exentrenador del club belga Unión Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli, fue nombrado técnico del Mónaco hasta 2027 para sustituir al austríaco Adi Hütter, anunció este sábado el club del Principado.

El Mónaco ha tenido que compensar financiariamente al Union Saint-Gilloise para llevarse a Pocognoli, que entrenaba al club desde el inicio de la pasada temporada, en la que se proclamó campeón de Bélgica, y que tenía contrato hasta 2026.

"Sébastien Pocognoli llega a Mónaco siguiendo la estela de una experiencia llena de éxito en Pro League con la Royale Union Saint-Gilloise, donde ha destacado uniendo resultados deportivos y un estilo de juego ambicioso y atractivo", destacó el club monegasco en un comunicado.

En Mónaco, el entrenador de 38 años toma el relevo de Hütter, de 55 años, que fue despedido el jueves junto a todo su staff técnico.

Exinternacional belga, como jugador disputó su carrera en Bélgica (Gante, dos veces en el Standard de Lieja y Unión Saint-Gilloise, donde se retiró), Países Bajos (Alkmaar), Alemania (Hannover) e Inglaterra (Brighton y West Brom).

En los banquillos, Pocognoli tan solo cuenta con una temporada en la élite, tras haberse formado como seleccionador Sub-18 de Bélgica y con los equipos jóvenes de Gante y Unión Saint-Gilloise.

Considerado como muy exigente, y conocido por hacer progresar a sus jugadores, aprecia tener una "relación de confianza" con ellos. Pero, para eso, los jugadores deben "respetar el plan de juego".

Pocognoli dirigirá su primera sesión de entrenamiento el martes para preparar la visita al Angers el próximo sábado en la 8ª jornada de Ligue 1, antes de recibir al Tottenham en Liga de Campeones el miércoles 22 de octubre.

cb/dam/pm