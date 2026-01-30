Mónaco-PSG y reencuentro Benfica-Real Madrid en el playoff de la Liga de Campeones

El defensor del título París Saint-Germain jugará contra un conocido de la liga francesa, el Mónaco, en el playoff de repesca de la Liga de Campeones, donde el Real Madrid se reencontrará con el Benfica, con el que perdió el miércoles en la última jornada.

El sorteo del máximo torneo continental efectuado este viernes en Nyon (Suiza) deparó esos dos atractivos pulsos en busca de una plaza en octavos de final, además de otros seis, entre los que destaca el cruce entre el vigente subcampeón, el Inter de Milán italiano, y el Bodo/Glimt, una formación noruega situada al norte del Círculo Polar Ártico.