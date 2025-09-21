Mónaco vence al Metz gracias a un doblete de Ansu Fati

Mónaco sacó adelante un partido que se les complicó ante el colista Metz (5-2), este domingo en la quinta fecha de la Ligue 1, gracias a un doblete del español Ansu Fati, autor de tres goles en tres días desde su debut.

El jueves, el ex del FC Barcelona ya había sido el único motivo de esperanza en la debacle en Brujas en Champions (4-1). Y este domingo, Fati, que entró al descanso, dejó su sello en dos ocasiones (2-1 en el 46 y 3-2 en el 83) para salvar al conjunto del Principado.

El Mónaco de Adi Hütter se coloca en segunda posición con los mismos 12 puntos que el líder PSG y que el Lyon, aunque los parisinos cuentan con un partido menos, el que fue aplazado este domingo ante el Olympique de Marsella a causa de las tormentas.

El Metz es colista con un solo empate en cinco partidos.

