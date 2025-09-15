LA NACION

Monarquías del Golfo dicen que EEUU debería "usar su influencia" para frenar a Israel

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán llamaron este lunes a Estados U

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán llamaron este lunes a Estados Unidos a usar su influencia para frenar a Israel, tras los bombardeos sin precedentes contra dirigentes de Hamás la semana pasada.

"También esperamos que nuestros socios estratégicos en Estados Unidos utilicen su influencia sobre Israel para que ponga fin a este comportamiento (...). Tienen influencia y poder sobre Israel, y ya es hora de que los utilicen", afirmó Jasem Mohamed Al Budaiwi, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, compuesta por estas seis monarquías del Golfo, en una conferencia de prensa tras una cumbre celebrada en Doha.

