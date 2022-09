Monchi: "Esta plantilla va a ir a más"

"Siempre hay posibilidades, pero si no hay nada que sea fuera de lo normal el equipo es el que es"

SEVILLA, 1 Sep. 2022 (Europa Press) -

El Director General Deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', se mostró convencido de que la plantilla "va a ir a más" durante la temporada 2022-23 a pesar del mal inicio liguero y que "siempre hay posibilidades" de reforzarla tras la cesión del delantero danés del Niza Kasper Dolberg.

"Quedan horas para que se cierre el mercado y siempre hay posibilidades. Si no hay nada que sea fuera de lo normal, algo que nos venga bien, la plantilla es la que es y en la que confiamos para pelear por los objetivos que el club se plantea. Creo que es una plantilla que va a ir creciendo con el paso de las semanas, que irá a más porque hay jugadores que han llegado más o menos tarde y por lo que estoy convencido de que a medida que avance la competición veremos un mejor rendimiento de todos", dijo en rueda de prensa.

Monchi recordó que el de este verano era el mercado "más ilusionante" que le ha tocado vivir con "decisiones complicadas o poco entendibles". "En los dos últimos años y medio, por esa pandemia y porque el club siendo más ambicioso, atrevido y osado que otras veces, nos separamos un poco del modelo de negocio y hemos arriesgado rechazando ofertas y apostando por una posibilidad que nos permitiera éxitos deportivos y también económicos", señaló.

Comentó que el Sevilla fue "más ambicioso" y que este mercado era para "reajustar algunas situaciones económicas que se han dado". "Creo que hemos sido capaces de hacer un mercado de salidas bastante interesante y al mismo tiempo seguir provocando una regeneración que está en nuestra mente. Intentar ajustar los números para seguir con tranquilidad y buscar la plantilla más competitiva posible no era fácil y creo honestamente que hemos hecho un mercado difícil y complicado en el que la nota llegará en junio ... valorarlo hoy quizás no sirve, porque esto es fútbol, no matemáticas. Nos da la confianza necesaria para estar lo más arriba posible", comentó.

Además, el de San Fernando invitó a las instituciones como la UEFA y FIFA a hacer una "reflexión más profunda", ya que una vez que se empieza a competir el mercado debería "estar cerrado". "Hemos tenido clara cuál era nuestra hoja de ruta. No hemos pegado ningún bandazo. Un punto de nueve llevamos, sí, se entienden las críticas, pero creo que ha merecido la pena el sufrimiento porque hemos hecho lo que queríamos hacer", manifestó.

Acerca de la cesión de Lucas Ocampos al Ajax, desveló que recibió una oferta a principios de semana con un "interés importante". "El jugador viajó con la premura del cierre de mercado y nuestra sorpresa fue que el martes por la noche nos comunica su agente y luego el Ajax que por una decisión del consejo del Ajax no veían la operación viable. Es la primera vez que me pasa en veintitantos años. La persona, el futbolista y el club nos encontramos lo más cómodo posible dentro de esta situación difícil en la que nos encontramos", esgrimió.

Además, destacó los números de la entidad, con unos ingresos ordinarios sobre los 180 millones. "Estamos siempre arriesgando, lleva el Sevilla tres años metido en Champions y por eso lleva ganado lo que ha ganado. El dinero lo hemos puesto en el campo, lo que no podemos es abandonar nuestro modelo, el cual creo que no podemos cambiar porque afortunadamente nos ha dado resultado", manifestó.

Sobre el entrenador, Julen Lopetegui, reiteró que tiene una relación fuera del fútbol muy buena. "Somos viscerales, pero no hay enfriamiento para nada. En cuanto a los fichajes, he tenido a entrenadores y con todos he trabajado igual, los entrenadores lo que me dicen son los perfiles pero los nombres los pone la dirección deportiva. Y volviendo a Julen, cuando los resultados no acompañan hay que intentar estar más cerca de él, porque es nuestra forma de ser", subrayó.

Preguntado por Raúl de Tomás, sobre el que aseguró que "no existió ningún contacto" y también por la posibilidad de ofertas por En-Nesyri, Monchi confirmó que el delantero argentino del Elche Lucas Boyé "sí era una opción".

"Pensábamos que podía ser parecido a Dolberg. El míster quería un delantero y nosotros teníamos claro el perfil, luego hay diferentes circunstancias. Kasper me encanta, era una opción que ya se manejaba en el mercado de invierno y cuando hemos visto la oportunidad hemos ido a por él porque a mí personalmente me encanta y que responde al perfil que Lopetegui estaba buscando. Está para ser alineado perfectamente el sábado", relató.

Asimismo, aceptó las críticas sobre su trabajo. "Eso entra dentro del sueldo, incluso que me puedan criticar desde el Real Betis ... gente que no saben cómo soy, que no me conocen... Me importa realmente entre 0 y 0. Lo que hice el otro día en Almería es una actuación llevada por el sevillismo. Monchi, que toma decisiones y que a veces actúa con el corazón más que con la cabeza, lo hizo porque me daba rabia que 600 sevillistas estuvieran mal y me daba rabia ver a los jugadores cómo estaban y lo único que intenté fue unir a gente que quieren lo mismo. Creo que al final se consiguió esa simbiosis. Que alguien lo considere postureo me importa 0. Mi virtud y mi defecto es que soy sevillista", destacó.