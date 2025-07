Moncloa manda a sus trabajadores un mail con el protocolo ante acoso sexual y realizará un curso tras el caso Salazar

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El personal de Moncloa realizará un curso en el mes de septiembre sobre cómo actuar ante casos de acoso sexual y recibirá a lo largo de este martes un correo electrónico recordando el protocolo ante estos casos después de que Francisco Salazar, hasta el sábado secretario general de Coordinación Institucional del Gobierno, fuera señalado por malos tratos a varias mujeres. Fuentes del Gobierno han indicado que se ha enviado un escrito a todos los trabajadores de Moncloa ante estos hechos, aseverado que la administración no tolera actitudes de acoso hacia las mujeres, adjuntando el protocolo ante estas situaciones y recordando la existencia de un canal interno de denuncias. Además, a partir de septiembre, se realizará un seminario a modo de recordatorio para que los trabajadores del Ejecutivo, incluidos altos cargos, conozcan cuáles son las herramientas que tienen a su disposición para denunciar actitudes de acoso, según detallan esas mismas fuentes. "NO PODEMOS DARNOS CUENTA DE LAS COSAS QUE NO CONOCEMOS" En este sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no han llegado a Moncloa ni a Ferraz ninguna denuncia interna por las acusaciones por malos tratos a mujeres contra Francisco Salazar, que dimitió de sus cargos de partido y del Ejecutivo el pasado sábado. Preguntada por cómo es posible que el Gobierno fuera ajeno a la corriente de comentarios que señalaban a Salazar por acoso sexual, la también ministra de Educación ha respondido: "No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos". "Ciertamente, no había llegado ninguna denuncia, ni a Moncloa, ni al Partido Socialista", ha ahondado la portavoz del Gobierno, reivindicando que apenas horas después de que se publicara la información en 'eldiario.es' "se actuó con absoluta contundencia y diligencia". "Este gobierno actúa y no tapa", ha zanjado. El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE de este sábado como adjunto a la secretaría de Organización, pidió ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados con mujeres que trabajaban en su equipo. El PSOE informó ese mismo día de que el propio Salazar ha solicitado la apertura de unas diligencias previas "sobre las noticias conocidas" esa mañana, y ha pedido "ser apartado de sus funciones actuales en la Comisión Ejecutiva Federal".