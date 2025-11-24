Moneda de oro española de 1609 bate récord europeo en subasta

Por Denis Balibouse y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, Suiza, 24 nov (Reuters) -

Una gran moneda de oro acuñada en 1609 para el rey español Felipe III se convirtió en la moneda más valiosa de Europa en una subasta celebrada el lunes en Suiza.

La pieza de 339 gramos se vendió por 2,82 millones de francos suizos (US$3,49 millones). Tenía un precio de salida de 2 millones de francos suizos, informó la casa de subastas ginebrina Numismatica Genevensis SA, que confirmó que había batido el récord europeo de la moneda más valiosa.

El Centén, o 100 escudos en la antigua moneda española, se fabricó en la ciudad de Segovia con oro traído por los conquistadores que fueron a América.

El fundador de la casa de subastas, Alain Baron, explicó que se fabricó como muestra de riqueza y poder real, equivalente al salario de muchos años.

Perdida durante varios siglos, apareció en Estados Unidos hacia 1950, donde un coleccionista neoyorquino la adquirió antes de venderla a un comprador español una década más tarde. Posteriormente se subastó a otro coleccionista, cuya identidad no es pública.

"Fue realmente un regalo real, un regalo regio para otros reyes o reinas", dijo Baron. "El próximo propietario tendrá de algún modo la posibilidad de igualarse a un rey, ya que es un rey quien se lo regaló a otro rey"

El anterior récord de precio para una moneda europea lo alcanzó una pieza de 100 ducados que perteneció a Fernando III de Habsburgo y que se vendió por 1,95 millones de francos suizos (US$2,42 millones), dijo el director de Numismatica Genevensis SA, Frank Baldacci.

(1 dólar = 0,8077 francos suizos)

(Reporte de Olivia Le Poidevin; Editado en español por Javier Leira)