Moneda iraní cae a un nuevo mínimo mientras las sanciones nucleares asfixian su maltrecha economía

TEHERÁN, Irán (AP) — La moneda iraní, el rial, cayó el miércoles a un nuevo mínimo de 1.200.000 por dólar estadounidense, mientras las sanciones nucleares exprimen la debilitada economía de Teherán.

Los operadores ofrecieron el nuevo tipo de cambio, mientras los intentos realizados hasta la fecha para reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear parecen estancados.

El nuevo récord incrementa la presión sobre el precio de los alimentos y otros gastos, haciendo que la vida cotidiana sea aún más difícil para los iraníes. El precio de la carne, el arroz y otros productos básicos de la mesa iraní se han incrementado.

Mientras, a la población le preocupa una nueva ronda de enfrentamientos entre Irán e Israel, y posiblemente contra Estados Unidos, después de la guerra de 12 días de junio.

La economía iraní se ha visto gravemente afectada por las sanciones internacionales, especialmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump retirara unilateralmente a Washington del acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales en 2018. Cuando se firmó el pacto en 2015 —por el que la República Islámica limitó de forma drástica el enriquecimiento y almacenamiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones internacionales— el rial se cotizaba a 32.000 por dólar.

Tras su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato en enero, Trump reinició su campaña de “máxima presión” contra Teherán con sanciones. Una vez más, apuntó a las empresas que comercian con petróleo crudo iraní, incluidas las que lo venden con descuento en China.

A finales de septiembre, Naciones Unidas restableció las sanciones nucleares a Irán a través de lo que los diplomáticos denominaron el mecanismo de “snapback”. La iniciativa vuelve a congelar los activos iraníes en el extranjero, suspende los acuerdos armamentísticos con Teherán y penaliza cualquier avance de su programa de misiles balísticos, entre otras medidas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.