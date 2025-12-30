Moneda local de Venezuela cierra en 301 bolívares por dólar, se deprecia 83% en un año

30 dic (Reuters) -

La moneda venezolana cerró el martes en 301 bolívares por dólar, según información del Banco Central, y en un año se depreció 83%, lo que ha estado impactando en la inflación.

El Gobierno venezolano abandonó la política de anclaje del tipo de cambio que había permitido frenar el avance de los precios y durante 2025 dejó deslizar con más fuerza la tasa cambiaria.

La administración del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, está bajo una creciente presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien este mes anunció un bloqueo de todos los buques sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas, después de meses de atentados con bombas a presuntos barcos cargados de drogas y expansiones de sanciones destinadas a afectar económicamente a Maduro.

Analistas estiman que el flujo de divisas podría bajar más en las próximas semanas por las medidas de Estados Unidos, lo cual incidirá en el comportamiento de la tasa cambiaria y los precios.

(Redacción Reuters.)