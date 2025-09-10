Moneda peruana toca máximos de cinco años por ingresos de divisas y debilidad global del dólar

LIMA, 10 sep (Reuters) - La moneda peruana cerró el miércoles bajo los 3,50 soles por dólar por segundo día consecutivo, a máximos de cinco años, debido a un aumento del ingreso de divisas por exportaciones y un dato de inflación de Estados Unidos, según operadores.

El sol peruano subió el miércoles un 0,51%, a 3,478/3,480 unidades por dólar, una cota que no se observaba desde mediados de junio de 2020, influenciado además por la debilidad del dólar en los mercados internacionales y las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

"Adicional a ello, Perú está aumentando sus exportaciones de minerales como el cobre y oro debido a precios estables y mayor demanda global, lo que eleva la cantidad de dólares que ingresan al país y las expectativas de su moneda", dijo la operadora de divisas de Renta4 SAB, Asvim Asencios.

Las ventas de minerales de Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, representan el 60% de los ingresos de todas sus exportaciones y son clave para la economía del país.

El banco central de Perú espera para este año un superávit comercial récord de US$28.407 millones, debido principalmente por más exportaciones de materias primas.

Operadores del mercado coincidieron en que durante la jornada en el mercado local de monedas se observó una mayor oferta de divisas de empresas, pero el alza de la moneda peruana podría ser transitoria.

"El principal factor local que puede afectar el tipo de cambio actualmente son las próximas elecciones, este factor es clave y genera mucha volatilidad en el mercado", dijo Asencios.

Los peruanos acudirán a las urnas en abril de 2026 para reemplazar a la impopular presidenta Dina Boluarte.

Perú transita desde hace años por una constante turbulencia política con denuncias de corrupción, fuertes protestas y pugnas entre sus poderes. (Reporte de Marco Aquino y Hernán Nessi Editado por Javier López de Lérida)