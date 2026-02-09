Monedas avanzan impulsadas por retroceso global del dólar en espera de datos EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 9 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subieron el lunes, impulsadas por un retroceso del dólar en los mercados globales, en una semana en que la atención de los mercados estará centrada en nuevos datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal

* Los mercados e inversores esperan la publicación del informe de empleo no agrícola de enero, los datos del índice de precios al consumidor y de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de esta semana para obtener más pistas sobre la política monetaria, con al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos previstos para 2026

* La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que cree que el mercado laboral estadounidense se encuentra en una situación "precaria" y que podrían ser necesarios nuevos recortes de las tasas de interés

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis importantes monedas, retrocedía un poco más del 0,8% y se dirigía a su mayor descenso porcentual diario desde el 27 de enero

* El peso mexicano cotizó con alza del 0,29% a 17,2005 unidades, luego de la divulgación de cifras locales de inflación

* "Esperamos que la recuperación prevalezca, la perforación de los 17,20 fortalecerá la apreciación", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. "La próxima resistencia que podría enfrentar está ubicada en 17,10"

* La inflación interanual de México aceleró en enero, respaldando la decisión del banco central de interrumpir su ciclo de relajación monetaria la semana pasada, al confirmarse las presiones sobre los precios

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ascendía un 0,81% a 71.377,29 puntos, anotando niveles récord

* El real brasileño se apreció un 0,59%, a 5,1886 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzó un 1,65%, a 185.960,01 puntos

* El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, dijo el lunes que la "calibración" de la política era clave, y destacó la importancia de adoptar una postura basada en los datos en esta fase del ciclo monetario, después de que los responsables a cargo de la política monetaria señalaron que probablemente comenzarían a relajarla en marzo

* En Argentina, el peso interbancario subió un 1% a 1.418 unidades por dólar

* El banco central acumuló el lunes 176 millones de dólares para sus reservas, luego de sumar compras por 317 millones durante la semana previa, para totalizar 1.652 millones de dólares en 2026

* En tanto, el índice bursátil Merval quedó equilibrado luego de un inicio alcista en un reacomodamiento de posiciones, tras ceder un 6,95% la semana pasada

* "Mientras los bonos soberanos y las bolsas de la región tuvieron un buen arranque del año, el Merval acumula una caída del 3% en dólares en el 2026", afirmó Roberto Geretto de Adcap

* El peso chileno sumó un 0,47%, a 853,20/853,50 unidades por dólar, su máximo nivel de cierre desde septiembre de 2023, impulsado, además, por un alza en los precios del cobre, el mayor envío del país

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subió un 0,35%, a 11.250,56 unidades

* Chile anotó un superávit comercial de 3.811 millones de dólares en el primer mes del año, luego que el valor de las exportaciones de cobre subieran un 7,8%, informó el lunes el Banco Central

* El peso colombiano borró ganancias iniciales y cerró con marginal baja de un 0,05% a 3.658 unidades por dólar; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 1,27% a 2.400,29 puntos cerca del cierre

* "El mercado sigue priorizando la narrativa de enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos, mayores probabilidades de recortes de tasas de la Fed y un apetito por riesgo algo más constructivo a nivel global. Este telón de fondo suele ser favorable para las monedas de LatAm en el margen", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,06% a 3,355/3,357 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 2,9% a 1.441,83 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)