Monedas caen en general por fortalecimiento del dólar

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 18 feb (Reuters) - La mayoría de las monedas y los índices bursátiles de América Latina cayeron el miércoles, en línea con un fortalecimiento del dólar a nivel global, tras sólidos datos económicos y de que las minutas de la más reciente reunión de política monetaria mostraron una división en el banco central de Estados Unidos

* El índice MSCI que sigue las divisas latinoamericanas bajó un 0,2%, mientras que el índice bursátil regional cayó un 0,3%

* Los funcionarios de la Reserva Federal no estuvieron de acuerdo en su reunión de enero sobre lo que podría suceder en los siguientes encuentros y "varios" plantearon el riesgo de posibles alzas de tasas de interés si la inflación se mantiene alta. Los tipos más altos en Estados Unidos fortalecen al dólar

* Los inversores ahora esperan cifras de inflación y del Producto Interno Bruto el jueves y viernes para tener más claridad de la dirección que tomará la Fed y, por tanto, el dólar

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a otras seis divisas, ganaba un 0,58%, a 97,719 unidades

* Los mercados brasileños reabrieron con bajas tras las fiestas del Carnaval. El real se debilitó cerca de un 0,3%, a 5,2378 unidades por dólar, mientras que el índice bursátil Bovespa cayó un 0,74%, a 185.083 puntos

* El peso mexicano se depreció un 0,64%, a 17,2319 unidades por dólar, pero aún cerca de máximos de más de año y medio

* "Hasta la semana pasada suman tres semanas de disminuciones en las posiciones especulativas netas a favor del peso en el mercado de futuros de Chicago, por un total del 20,72%", dijo Banco Base en un reporte

* "Sin embargo, las posturas se mantienen elevadas, debido a que México se mantiene atractivo para realizar operaciones de carry trade, tomando ventaja de la elevada tasa de interés en comparación con economías avanzadas", agregó

* El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, caía cerca del cierre un 0,29%, a 70,95 puntos, tras dos sesiones de bajas, atento a la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre

* El peso chileno, una excepción en la región, subió un 0,78%, a 860,30/860,60 unidades por dólar, impulsado por el repunte del precio del cobre. El principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajó un 0,25%, a 10.864,48 puntos

* El peso colombiano cerró con una caída de un 0,88%, a 3.681 unidades por dólar, tras cuatro sesiones de ganancias; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP escalaba un 0,16%, a 2.366,27 puntos

* El peso interbancario argentino se apreció un 0,11%, a 1.398 por dólar, en un contexto donde el banco central (BCRA) compra divisas para afianzar sus reservas internacionales

* Sin embargo, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires perdió un 3,3%, afectado por la fuerte caída de la víspera de los ADR locales en Nueva York

* La moneda peruana, el sol, se debilitó un 0,21%, a 3,3510/3,3530 unidades por dólar, pero la Bolsa de Lima subía un 1,8%, a 1.383,8 puntos

* Los inversores estaban a la espera de que el Congreso de Perú decida quién reemplazará en la presidencia al destituido presidente José Jerí, quien salió del cargo tras 130 días y en medio de un escándalo por haber tenido y ocultado varias reuniones con un empresario chino. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier López de Lérida)