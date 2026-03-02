Monedas caen en medio de avance global del dólar por crisis de Oriente Medio

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 2 mar (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina cayeron el lunes, en medio de un avance global del dólar, mientras los inversores iban en busca de activos más seguros producto de las posibles consecuencias que pueda desatar la escalada del conflicto en Oriente Medio

* El dólar subió frente al euro y el yen, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio

* Los inversores siguen de cerca la evolución de la navegación en el crucial estrecho de Ormuz, que se ha visto interrumpida por los ataques iraníes en represalia. El mercado también buscaba refugio en el oro, cuyos precios subían más de un 2%

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, escalaba alrededor de un 0,5%

* Las compañías de seguros están cancelando la cobertura de riesgos de guerra para los buques en el golfo Pérsico, ya que la escalada del conflicto con Irán está afectando el transporte marítimo, dejando al menos cuatro petroleros dañados, un marino muerto y 150 barcos varados en el estrecho de Ormuz

* El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que ordenó el ataque contra Irán para frustrar el desarrollo nuclear de la república islámica y un programa de misiles balísticos que, señaló, estaba creciendo rápidamente

* El peso mexicano cotizaba en 17,3399 unidades, con un retroceso de un 0,54%, en su tercera jornada consecutiva de pérdidas, pero en términos comparativos el ajuste del lunes era más moderado que el del resto de las principales monedas de la región

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 1,04%, a 70.662,96 unidades, después de cuatro jornadas de ganancias

* El real brasileño se depreció un 0,6%, a 5,1651 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,53%, a 189.792,19 puntos

* En Argentina, el peso interbancario logró recuperarse un 0,22% a 1.395 por dólar, luego de marcar un mínimo en baja de 1.430 unidades en la apertura, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas

* El BCRA acumuló en febrero compras por 1.555 millones de dólares, para totalizar 2.714 millones en el primer bimestre del año cuando inició un nuevo esquema monetario para reforzar reservas. El lunes sumó 70 millones de dólares a sus arcas

* "El Gobierno apunta a suavizar las condiciones de liquidez en un contexto de actividad débil, lo que podría limitar la suba de tasas y sostener un piso para el tipo de cambio", estimó Capital Markets Argentina

* En tanto, el índice bursátil Merval perdió un 1,48% al cierre, sostenido en parte por la mejora en acciones energéticas dada la escalada en los precios del petróleo a nivel mundial que provocaron un aumento del 0,94% en los papeles de la petrolera estatal argentina YPF

* El peso chileno bajó un 1,4%, a 884,50/884,80 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió un 3,02%, a 10.549,39 unidades

* La economía chilena retrocedió un 0,1% en enero debido a una caída en la producción de bienes, informó el lunes el Banco Central, en un resultado por debajo de lo esperado por el mercado

* El peso colombiano borró pérdidas iniciales y terminó con alza de un 0,09% a 3.749 unidades por dólar, en su segunda sesión de ganancias. En la bolsa el índice accionario, el MSCI COLCAP se desvalorizaba un 3,17% a 2.152,56 puntos, en un mercado atento a la publicación de resultados financieros de las empresas con corte al 2025

* La moneda peruana, el sol, cerró con un retroceso de 0,30% en 3,33630/3,3540 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 0,08% a 1.457,82 puntos

* Los precios mensuales al consumidor de Perú subieron 0,69% en febrero, según datos publicados el domingo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI). En comparación, los precios subieron 0,10% en enero, según la entidad

