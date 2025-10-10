Monedas caen en medio de estabilidad del dólar y falta de datos económicos

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 10 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían pérdidas el viernes, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales, al término de una semana atípica que estuvo marcada por la falta de datos económicos debido al cierre parcial del Gobierno estadounidense.

* Pese a la falta de datos en la principal economía del mundo, que atraviesa el décimo día del cierre parcial de las operaciones, los inversionistas siguen apostando a un recorte de tasas de interés de un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria del 28 y 29 de octubre.

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el viernes que los datos privados muestran que el mercado laboral sigue siendo débil y refuerzan los argumentos a favor de nuevos recortes de las tasas de interés, pero añadió que el banco central solo necesita moverse con "cautela" en pasos de un cuarto de punto porcentual mientras evalúa la economía.

* El informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a septiembre se ha retrasado por el actual cierre del Gobierno federal, pero Waller dijo que los informes de datos privados, como el reciente del procesador de nóminas ADP que muestra una contracción en el empleo el mes pasado, han sido consistentes en mostrar que el mercado laboral está perdiendo fuerza.

* La confianza de los consumidores estadounidenses se mantuvo estable en octubre y los hogares parecieron hacer caso omiso de la paralización, aunque persistieron las preocupaciones por el mercado laboral y la inflación.

* La divisa estadounidense registraba leves movimientos ante una canasta de seis importantes monedas que componen el índice dólar.

* Las pérdidas eran encabezadas por el real brasileño, que se depreciaba un 1,41%, a 5,4448 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un leve 0,07%, a 141.806,60 puntos.

* El peso mexicano cotizaba en 18,1115 por dólar, con una pérdida de un 0,31% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, en un mercado con la mira puesta en los comentarios de varios funcionarios de la Fed en distintos actos públicos.

* "Ante la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas por el techo de deuda, el gobierno de EEUU se encuentra en su décimo día de cierre, poniendo en duda la publicación del dato de inflación previsto para el 15 de octubre", dijo Grupo Financiero Ve por Más en una nota de análisis.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, caía un 0,07%, a 60.776,46 unidades y se perfilaba a culminar la semana con pérdidas acumuladas debido a la incertidumbre generada por el prolongado cierre del gobierno estadounidense.

* La actividad industrial de México bajó un 0,3% en agosto contra el mes previo y declinó un 3,6% a tasa interanual, dijo el viernes el instituto de estadísticas.

* El peso chileno caía un 0,41%, a 954,40/954,70 por dólar presionado, además, por una baja en los precios del cobre, la principal exportación del país.

En tanto, el índice líder de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, cedía un 0,67%, a 8759,33 unidades.

* El cobre caía el viernes desde un máximo de 16 meses, ya que una toma de ganancias y nuevos datos que mostraron un aumento de los inventarios en China eclipsaron la preocupación por la escasez del metal rojo.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,62% a 3911 unidades por dólar; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,58% a 1878,37 puntos.

* La moneda peruana, el sol caía un 0,42% a 3,441 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,35% a 1009,1 puntos, en medio de la incertidumbre política tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte.

* Los legisladores de Perú juramentaron el viernes al jefe del Congreso, José Jeri, como nuevo presidente del país poco después de votar por unanimidad para destituir a Boluarte, una de las líderes menos populares del mundo.

* El Banco Central de Perú mantuvo el jueves su tasa de interés de referencia en 4,25%, en línea con las expectativas de los analistas.

* Los mercados argentinos permanecían cerrados el viernes debido a un feriado local. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México y Juana Inés Casas en Santiago, Editado por Manuel Farías)