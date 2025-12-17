Monedas caen en medio fortaleza global del dólar; esperan datos de EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 17 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina bajaron el miércoles, en medio de un avance global del dólar y con los mercados e inversores atentos a nuevos datos de la economía de Estados Unidos en busca de pistas sobre los siguientes pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

* Un informe reveló en la víspera que las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 puestos de trabajo, una cifra que superó las expectativas, pero también se informó que la tasa de desempleo de Estados Unidos subió al 4,6% en noviembre, su nivel más alto desde septiembre de 2021.

* Ahora los mercados esperan datos cruciales de inflación en la primera economía del mundo esta semana, con el índice de precios al consumidor el jueves y el gasto de consumo personal el viernes.

* La Fed realizó la semana pasada su tercera baja de tasas del año de un cuarto de punto, y los comentarios del presidente Jerome Powell se consideraron menos restrictivos de lo esperado. Los operadores prevén dos recortes de 25 puntos básicos en 2026.

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el miércoles que el banco central estadounidense aún tiene margen para recortar las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

* "Sigo pensando que probablemente estemos entre 50 y 100 puntos básicos sobre el nivel neutral", lo que significa que la Reserva Federal aún tiene margen para recortar las tasas de interés, dijo Waller en la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Yale School of Management, en Nueva York.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, se recuperaba de la caída que anotó el martes tras los datos del empleo de Estados Unidos y subía alrededor de un 0,2%.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,9996 por dólar, con un retroceso de un 0,26% frente al precio de referencia de LSEG del martes, después de una racha de seis jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar niveles no vistos desde julio del año pasado.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 1,12%, a 62.519,92 puntos y anotaba su tercera jornada de pérdidas.

* El real brasileño se depreció un 1,07%, a 5,5223 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,95%, a 157.070,41 puntos hacia el cierre.

* En Argentina, el peso mayorista cerró con una ligera alza del 0,07% a 1.451 por dólar, luego del descenso del martes como reacción a los anuncios del banco central (BCRA).

* "Consideramos positivo el avance del BCRA hacia un régimen cambiario más flexible que permita un mayor margen de maniobra para el debilitamiento de la moneda", dijo Sergio Armella, economista de Goldman Sachs.

* El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires finalizó estable en una sesión con tenues oscilaciones.

* El peso chileno bajó un 0,33%, a 917,80/918,10 por dólar y encadenó su tercera jornada consecutiva de pérdidas. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, descendió un 0,53%, a 10.134,52 unidades.

* El Banco Central de Chile mejoró el miércoles su pronóstico de crecimiento económico para el próximo año en medio de condiciones globales más favorables y una inversión más dinámica de lo previsto. En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, elevó el rango de expansión para 2026 a entre 2,0-3,0%, desde la proyección previa de 1,75-2,75%. En tanto, para este año prevé que la actividad avance un 2,4%.

* El organismo había recortado el martes su tasa de interés referencial en 25 puntos base al 4,5%, como esperaba el mercado, en una decisión unánime.

* El peso colombiano cerró con caída de un 0,64% a 3.867 unidades por dólar, en su cuarta jornada a la baja; en tanto que el principal índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP borró ganancias iniciales y se desvalorizaba cerca del fin de la sesión un 1,13% a 2.048,62 puntos.

* La moneda peruana, el sol, cerró estable a 3,368/3,369 unidades por dólar, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú realizó un swap cambiario por 200 millones de soles y compro del mercado de contado 289 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3,3677 unidades por dólar.

* Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,31% a 1.077,87 puntos camino al cierre. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)