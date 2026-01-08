Monedas caen por avance del dólar tras dato del empleo en EEUU

Por Froilán Romero

SANTIAGO, 8 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina cerraron con pérdidas el jueves, en medio de un fortalecimiento del dólar en los mercados globales tras un dato del empleo en Estados Unidos que resultó mejor de lo esperado. * El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó moderadamente la semana pasada, lo que sugiere que los despidos fueron relativamente bajos a finales de 2025, aunque la demanda de mano de obra siguió siendo floja.

* Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 8.000, a una cifra desestacionalizada de 208.000, en la semana finalizada el 27 de diciembre, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Economistas consultados por Reuters habían previsto 210.000 solicitudes para la última semana.

* La atención de los mercados ahora se centra en un esperado informe mensual del empleo de diciembre que se dará a conocer el viernes, en busca de pistas sobre los futuros movimientos en las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Las nóminas no agrícolas probablemente sumaron 60.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras subir en 64.000 en noviembre, según predijo una encuesta de Reuters entre economistas. Pero la atención se centrará probablemente en la tasa de desempleo, que se estima ha descendido al 4,5% tras acelerarse en noviembre hasta el 4,6%, su nivel más alto en cuatro años. * La divisa estadounidense sumaba alrededor de un 0,2% frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice dólar. * El peso mexicano cotizaba en 17,9707 por dólar, con un retroceso de un leve 0,03%, tras la divulgación de las cifras de solicitudes por desempleo estadounidenses.

* "La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense (...) de acuerdo con su índice ponderado, debido a las publicaciones de indicadores económicos de relevancia", dijo Banco Base en un reporte.

* A nivel local, la inflación general de México se moderó inesperadamente en diciembre, aunque el índice subyacente continuó por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que Banco de México podría pausar su ciclo de recortes a la tasa clave de interés. El índice de precios al consumidor de México subió un 0,28 en diciembre, dijo el jueves el instituto de estadísticas. * Mientras, el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,12%, a 64.953,35 unidades. * El real brasileño se depreció un 0,06%, a 5,3880 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,33%, a 162.509,97 puntos.

* La producción industrial de Brasil se mantuvo sin cambios en noviembre respecto a octubre, dijo el jueves la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, en medio de señales de que las altas tasas de interés están desacelerando la actividad en la mayor economía de América Latina.

* En Argentina, el peso en el segmento mayorista cerró con una leve alza del 0,07%, a 1.464 unidades por dólar ARS=RASL, en momentos en que el BCRA transita una nueva fase de su programa monetario con compras de divisas en el mercado para acumular reservas.

* "Hacia los próximos meses, el foco del mercado pasará al ritmo de compras del BCRA y a la acumulación de reservas netas, con los inversores evaluando si el ritmo podrá permitir una baja mayor del riesgo país que permita pensar en que próximos pagos de amortizaciones de capital en dólares puedan hacerse vía renovación de deuda", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS. * En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires mejoró un 2% al cierre, luego de un inicio declinante y de perder un 3,16% el miércoles.

* El banco central concertó en la víspera un REPO (préstamo a corto plazo garantizado por activos) con seis bancos internacionales por US$3.000 millones a 372 días y una tasa de interés del 7,4% anual para fortalecer las reservas del país y garantizar el pago de obligaciones. * El peso chileno cedió un 0,13%, a 897,00/897,30 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subió un 0,35%, a 10.914,38 unidades.

* Los precios al consumidor en Chile bajaron un 0,2% en diciembre, más de lo esperado por el mercado, mientras que el año 2025 cerró con una inflación del 3,5%, informó el jueves el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Analistas consultados por Reuters y operadores encuestados por el Banco Central esperaban una caída de 0,1% en el último mes del año.

* El peso colombiano cambió la tendencia de la apertura y cerró con un alza de 0,80%, a 3.711,93 unidades por dólar y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,18%, a 2.175,71 puntos antes del cierre de operaciones. * La moneda peruana, el sol, se depreció apenas un 0,03%, a 3,362/3,364 unidades por dólar: por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,80%, a 1.218,21 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías)