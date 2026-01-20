Monedas caen por aversión global al riesgo ante postura de Trump por Groenlandia

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 20 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina cayeron el martes, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales y un aumento en la aversión a los activos de riesgo ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia.

* El dólar registraba el martes su mayor caída diaria en más de un mes, después de que las amenazas de la Casa Blanca a Europa sobre el futuro de Groenlandia desencadenaran una venta masiva de acciones y deuda pública estadounidenses, y provocaron un avance del euro y la libra esterlina.

* El índice dólar, que mide el comportamiento del billete verde frente a una cesta de otras seis monedas, llegó a caer hasta un 0,6% -su mayor caída en un día desde mediados de diciembre- ante la preocupación de los inversores por la exposición a los mercados estadounidenses.

* Trump dijo el martes que "no hay marcha atrás" en su objetivo de controlar Groenlandia, negándose a descartar la toma de la isla por la fuerza y arremetiendo contra sus aliados mientras los líderes europeos se esfuerzan por dar una respuesta.

* "La insistente postura de Trump sobre Groenlandia es un tema geopolítico que va en escalada y, con ello, también aumentan los temores sobre una nueva guerra comercial, quizás más dura de lo que se ha visto hasta ahora", dijo un operador.

* El peso mexicano cotizaba en 17,6056 unidades por dólar, con una pérdida de un 0,21% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, cuando llegó a avanzar hasta 17,5558 unidades, un nivel no visto desde junio de 2024.

* "La aversión al riesgo a nivel global continúa al alza", destacó la firma Banco Base, en una nota de análisis.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,19%, a 67.600,89 unidades.

* El real brasileño se depreció un 0,29%, a 5,3802 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subió un 0,67%, a 165.944,15 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista subió un 0,24% a 1.434,50 unidades por cada dólar, lejos de la punta vendedora para su banda de flotación ubicada en 1.551,11 unidades, ajustada desde comienzo de año por la inflación mensual.

* "En los primeros 20 días del año, el BCRA acumuló más de 700 millones en compras de divisas y sigue vigente el compromiso de mejorar este resultado de cara a la segunda revisión del FMI, prevista para principios de febrero", dijo el agente de liquidación y compensación Max Capital.

* En tanto, el índice bursátil Merval revertió su tendencia inicial y finalizó con una mejora del 1%.

* El peso chileno revertió pérdidas de primera hora y cerró la jornada con un avance del 0,53%, en 883,80/884,10 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subió un 0,14%, a 11.159,35 unidades.

* El peso colombiano perdió un 0,46% a 3.673 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP ganaba un 1,03% a 2.402,01 puntos antes del cierre de operaciones.

* La moneda peruana, el sol, cerró estable a 3,357/3,358 unidades por dólar, en una jornada en la que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró 112 millones de dólares del mercado de contado a un tipo de cambio promedio de 3,3570 soles por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 1,62% a 1.342,30 puntos. (Reporte de Froilan Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)