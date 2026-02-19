Monedas caen presionadas por el avance del dólar en mercados internacionales

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 19 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cayeron el jueves, presionadas por un avance del dólar en los mercados globales, tras la divulgación en la rueda previa de las minutas de ‌la última reunión de la Reserva Federal, y ‌por la ⁠preocupación debido a la tensión entre Washington y Teherán.

Las autoridades de la Fed acordaron casi por unanimidad mantener sin cambios las tasas en enero, pero siguieron divididas sobre lo que podría suceder después, y "varios" responsables plantearon el riesgo de posibles alzas si la inflación se mantiene alta, mientras ​que otros ⁠disintieron sobre si se justifican ⁠nuevos recortes y cuándo, según las minutas.

El jueves, el Departamento de Trabajo informó que el número de estadounidenses que solicitó nuevas prestaciones por desempleo cayó más ​de lo esperado la semana pasada, en consonancia con la estabilización del mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de pedidos de ayuda por desempleo estatales bajaron 23.000, ‌a una cifra desestacionalizada de 206.000 durante la semana que finalizó el 14 de febrero.

El índice ​dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis ​monedas pares, avanzaba un 0,23%.

"El dólar avanza por cuarta sesión consecutiva, alcanzando un máximo no visto desde el 9 de febrero", dijo Banco Base en un reporte.

"La ganancia de hoy se debe a la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal el día de ayer, pues reflejaron un tono restrictivo. En las minutas destacó que los oficiales le están dando mayor importancia a los riesgos al alza en los precios, lo que significaría que estarían de acuerdo con mantener la tasa sin cambios o inclusive aumentarla".

El ​peso mexicano bajó un 0,44%, a 17,2768 unidades por dólar, en un mercado que digería además unas minutas más restrictivas del Banco de México, que ha estado observando impactos temporales en los precios por los aranceles a algunos productos de China.

El ⁠índice S&P/BMV IPC, que integran las 35 acciones más líquidas del mercado, subía un 0,27%, a 71.075 puntos.

El peso chileno bajó un 0,45%, a 864,20/864,50 unidades por dólar, presionado también por una fuerte caída en los ‌precios del cobre, la mayor exportación del país. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió un 0,51%, a 10.809,15 puntos.

El cobre cayó un 0,9% en la Bolsa de Metales de Londres, cediendo parte de las ganancias de la sesión anterior, ya que el aumento de las existencias y la moderación de la demanda debido a las festividades en China, principal consumidor de metales, pesaron sobre los precios.

El peso colombiano cerró con una baja de un 0,47% a 3.698,44 unidades por dólar, en su segundo día a la baja, y el índice accionario MSCI COLCAP subió un 0,85% a 2.386,65 puntos.

"Hay un sesgo estructuralmente alcista del dólar estadounidense mientras la Fed mantenga cautela ‌y los datos respalden una resiliencia económica", indicó en una nota la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

"Este tono, combinado con la tensión geopolítica con Irán y un mercado ⁠aún sensible a cada dato de empleo y crecimiento, preserva un sesgo externo ligeramente favorable al dólar, aunque sin una aceleración adicional clara en el momentum. ‌En este contexto, para América Latina el entorno luce más de ajuste táctico que de tendencia estructural", agregó.

El real brasileño destacó entre sus ⁠pares y tras una apertura en rojo anotó una leve alza del 0,04%, a 5,2282 por dólar, mientras que el ⁠índice bursátil Bovespa sumó un 1,07%, a 187.990 unidades, según cifras preliminares de cierre.

La actividad económica de Brasil creció un 2,5% en 2025, según datos del Banco Central publicados el jueves, lo que supone una desaceleración respecto al ritmo del año anterior, pero vuelve a superar las previsiones iniciales gracias al auge del sector agrícola.

La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,21%, a 3,3580/3,3600 unidades por dólar.

En tanto, la Bolsa de Lima caía un 0,35%, a 1.386,97 puntos, en el primer como presidente de José ‌María Balcázar, que fue elegido el miércoles para conducir al país a las elecciones ​generales de abril y que se convirtió en el octavo mandatario del país en ocho años.

En Argentina, el índice bursátil Merval subió un 4,26%, recuperándose de una caída del 3,3% de la sesión anterior. El peso en el mercado mayorista,se apreció un 0,5%, a 1.391 unidades por dólar, un máximo desde mediados de octubre, aupado por las compras de divisas del Banco Central. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán ‌Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)