Monedas cierran al alza en medio de datos de empleo positivos en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 11 feb (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el miércoles, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales y datos de empleo positivos en Estados Unidos que reafirmaron las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero y la tasa de desempleo bajó al 4,3%, lo que supone un indicio de estabilidad en el mercado laboral que podría dar margen a la Fed para mantener las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo.

* Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 puestos el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 48.000 en diciembre, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 70.000 puestos.

* Tras el reporte del empleo, los operadores de futuros descartaron todas las posibilidades, salvo una de cada cinco, de que la Fed recortara las tasas en abril, frente a las dos de cada cinco que se barajaban antes de conocerse los datos.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,1793 unidades por dólar, con un alza de un 0,06% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

* A nivel local, la actividad industrial de México subió un 0,2% en diciembre contra el mes previo y creció un 2,4 por ciento a tasa interanual, dijo el instituto de estadísticas, INEGI.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,25%, a 71.449,78 unidades.

* El real brasileño se apreció un 0,2%, a 5,1872 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 2,17%, a 189.965,06 puntos, tras superar por primera vez las 189.000 unidades.

* En Argentina, el peso interbancario se apreció un 0,07% a 1.405 unidades por dólar, luego de iniciar la jornada en baja.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires perdió un 1,4% como cierre provisorio, luego de mejorar un 2,82% en la ronda previa ante recomposiciones de carteras.

* El peso chileno subió un 0,47%, a 854,20/854,50 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 1,89%, a 11.217,82 unidades.

* Un sondeo entre operadores realizado por el Banco Central indicó que el tipo de cambio se ubicaría en 855 pesos por dólar dentro de siete días y en 859 pesos en 28 días hacia adelante. La misma muestra señaló que la entidad recortaría su tasa clave a un 4,25% en su reunión de política monetaria fijada para fines de marzo.

* El peso colombiano terminó con alza de un 0,19% a 3.664 unidades por dólar, tras dos sesiones de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 1,57% a 2.380,42 puntos cerca del cierre.

* "El peso colombiano continúa anclado a factores locales", indicó la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* "En particular, el calendario tributario —con el inicio del pago de la primera cuota de renta de grandes contribuyentes en febrero— introduce un componente relevante de flujos corporativos que históricamente tiende a generar demanda puntual de pesos y oferta de dólares".

* "No obstante, esta presión bajista potencial convive con la persistente demanda estructural de divisas y con un entorno político interno que mantiene primas idiosincráticas activas", agregó.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,09% a 3,354/3,355 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 1,03% a 1.439,86 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)