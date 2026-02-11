LA NACION

Monedas cierran al alza en medio de datos de empleo positivos en EEUU

Monedas cierran al alza en medio de datos de empleo positivos en EEUU
Monedas cierran al alza en medio de datos de empleo positivos en EEUUFreepik

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 11 feb (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el miércoles, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales y datos de empleo positivos en Estados Unidos que reafirmaron las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero y la tasa de desempleo bajó al 4,3%, lo que supone un indicio de estabilidad en el mercado laboral que podría dar margen a la Fed para mantener las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo.

* Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 puestos el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 48.000 en diciembre, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 70.000 puestos.

* Tras el reporte del empleo, los operadores de futuros descartaron todas las posibilidades, salvo una de cada cinco, de que la Fed recortara las tasas en abril, frente a las dos de cada cinco que se barajaban antes de conocerse los datos.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,1793 unidades por dólar, con un alza de un 0,06% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

* A nivel local, la actividad industrial de México subió un 0,2% en diciembre contra el mes previo y creció un 2,4 por ciento a tasa interanual, dijo el instituto de estadísticas, INEGI.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,25%, a 71.449,78 unidades.

* El real brasileño se apreció un 0,2%, a 5,1872 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 2,17%, a 189.965,06 puntos, tras superar por primera vez las 189.000 unidades.

* En Argentina, el peso interbancario se apreció un 0,07% a 1.405 unidades por dólar, luego de iniciar la jornada en baja.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires perdió un 1,4% como cierre provisorio, luego de mejorar un 2,82% en la ronda previa ante recomposiciones de carteras.

* El peso chileno subió un 0,47%, a 854,20/854,50 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 1,89%, a 11.217,82 unidades.

* Un sondeo entre operadores realizado por el Banco Central indicó que el tipo de cambio se ubicaría en 855 pesos por dólar dentro de siete días y en 859 pesos en 28 días hacia adelante. La misma muestra señaló que la entidad recortaría su tasa clave a un 4,25% en su reunión de política monetaria fijada para fines de marzo.

* El peso colombiano terminó con alza de un 0,19% a 3.664 unidades por dólar, tras dos sesiones de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 1,57% a 2.380,42 puntos cerca del cierre.

* "El peso colombiano continúa anclado a factores locales", indicó la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* "En particular, el calendario tributario —con el inicio del pago de la primera cuota de renta de grandes contribuyentes en febrero— introduce un componente relevante de flujos corporativos que históricamente tiende a generar demanda puntual de pesos y oferta de dólares".

* "No obstante, esta presión bajista potencial convive con la persistente demanda estructural de divisas y con un entorno político interno que mantiene primas idiosincráticas activas", agregó.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,09% a 3,354/3,355 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 1,03% a 1.439,86 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)

Reuters
Conforme a
The Trust Project