Monedas cierran al alza en medio de un retroceso global del dólar

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 23 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el viernes, en medio de una caída generalizada del dólar y menores expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, tras los últimos datos publicados en la jornada previa.

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada en 1.000, a una cifra desestacionalizada de 200.000. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 210.000 solicitudes para la última semana.

* Un informe separado de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio mostró que el PIB aumentó a una tasa anualizada revisada al alza del 4,4%, el ritmo más rápido desde el tercer trimestre de 2023.

* Los mercados también comenzaron a retomar la calma tras las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con relación a Groenlandia y sus amenazas de aplicar nuevos aranceles a varios países de la Unión Europea.

* Trump retiró el miércoles sus amenazas arancelarias sobre productos europeos y descartó tomar Groenlandia por la fuerza. Eso calmó a los inversores en deuda pública que habían vendido bonos del Tesoro los últimos días en medio de la tensión global entre Estados Unidos y Europa.

* El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa frente a una cesta de seis monedas, retrocedía alrededor de un 0,8%, cerca de sus niveles más bajos del año tras registrar el jueves su mayor caída en un día en seis semanas.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,3677 unidades, uno de sus mejores niveles desde junio de 2024, con un avance de un 0,60% frente al precio de referencia de Reuters del jueves. En la semana sumaba un retorno cercano al 0,10% y especialistas creen que aún tendría espacio para seguir ganando terreno.

* "Hoy se cumplen tres días que el tipo de cambio cotiza en un canal entre 17,40 y 17,50, señal de consolidación en estos niveles", dijo Banco Base, en una nota de análisis. "De perforar el soporte de 17,40, podría observarse un movimiento del tipo de cambio hacia el nivel psicológico de 17,00", agregó.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,77%, a 67.828,49 unidades.

* Por su parte, el real brasileño se depreció un 0,18%, a 5,2876 unidades por dólar, pero acumuló un alza del 1,59% durante la semana, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 2,5% a 180.193 unidades, superando la marca de 180.000 puntos en la sesión por primera vez en la historia.

* En Argentina, el peso en la ronda interbancario cayó un 0,38% a 1.435 por dólar, casi un 8,5% por debajo del techo de la banda de flotación vigente en la fecha, mientras que los negocios con liquidación a mayo se pactaron a 1.582 unidades.

* El Banco Central ha comprado en lo que va de enero 905 millones de dólares, con reservas netas por 45.399 millones de dólares, según datos provisorios de la entidad.

* En tanto, el índice bursátil Merval subió un 0,88% como cierre provisorio, en una jornada en la que los títulos de la petrolera estatal YPF ganaron un 2,32%.

* El peso chileno cayó un 0,48%, a 871,40/871,70 unidades por dólar, pero acumuló un alza semanal del 1,77%.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió ganancias de primera hora y clausuró la sesión con una caída del 0,07%, en 11.500,10 unidades, muy cerca de su máximo histórico.

* El peso colombiano cayó 1,33% a 3.650 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP ganaba un 1,73% a 2.475,86 puntos antes del cierre de operaciones de la jornada.

* La moneda peruana, el sol, finalizó la jornada con una mejora del 0,03% a 3,352/3,353 unidades por dólar, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró del mercado de contado 67 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3,3520 soles por dólar. El índice de la Bolsa de Lima avanzaba un 1,6% a 1.361,60 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)