Monedas cierran con alzas ante retroceso del dólar a mínimos de cuatro años en víspera de la decisión de la Fed

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 27 ene (Reuters) - Las monedas de América Latina cerraron el martes con ganancias contra el dólar que se hundió a mínimos de cuatro años en la víspera de que se conozca la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria

* El escenario central de los inversionistas es que el banco central estadounidense mantendría estable su tasa de interés de referencia el miércoles, mientras el dólar sigue condicionado a nivel global más por factores políticos e institucionales que por sorpresas macroeconómicas

* "La cercanía de la decisión de la Fed, las dudas persistentes sobre su independencia ante el eventual nombramiento de un nuevo presidente y el riesgo de un cierre parcial del gobierno mantienen acotados los intentos de recuperación del dólar. Este contexto externo relativamente benigno continúa siendo, en principio, favorable para las monedas latinoamericanas", escribió la correduría Acciones y Valores, desde Bogotá

* Las ganancias fueron lideradas por el peso colombiano, que borró pérdidas iniciales y cerró con alza de un 1,68% a 3.623 unidades por dólar, aproximándose a uno de sus niveles más fuertes desde junio del 2021, en un mercado distorsionado por la participación de entidades estatales comprando y vendiendo divisas, dijeron analistas. En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP, retrocedía un 0,34% a 2.510,29 puntos

* En Brasil, el real se fortalecía un 1,54% a 5,1994 unidades por dólar; al tiempo que el índice de acciones Bovespa se valorizaba un 2,22% a 182.686,99 puntos

* El peso mexicano subió un 0,54% a 17,2420 unidades por dólar y el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado local, escalaba un 0,24% a 68.871,25 puntos

* El peso chileno, cerró la jornada con un avance del 0,55%, en 857,80/858,10, en un nuevo máximo en más de dos años, en tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló hasta un 0,7%, a un máximo histórico de 11.627,31 puntos

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,12% a 3,345/3,347 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,86% a 1.413,21 puntos

* En Argentina, el peso perdió un 0,35% a 1.443 por dólar y el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ganó un 3,61% en su cierre provisorio con récord intradiario

(Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas)