Monedas cierran con alzas tras decisión de la Fed, comentarios de Trump sobre el dólar

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 29 ene (Reuters) - La mayoría de monedas de América Latina cerraron el jueves en terreno positivo, después de la decisión de la Reserva Federal de mantener estable sus tasas de interés y de comentarios del presidente Donald Trump en torno a la divisa estadounidense

* En momentos en que las preocupaciones sobre la política estadounidense seguían pesando sobre el ánimo de los inversores, Trump dijo que el valor del dólar es "excelente", al ser preguntado si creía que la divisa ha bajado demasiado, lo que aumentó la presión sobre la moneda estadounidense, que se negocia cerca de mínimos de cuatro años

* "Consideramos que el valor relativo del dólar seguiría enfrentando presiones a la baja, antes de estabilizarse y dar paso a una recuperación en su cotización", indicó una nota de Credicorp Capital. Así, el "apetito por riesgo mantiene presiones de apreciación para las monedas de América Latina"

* El peso chileno cerró con un alza del 0,42% en 860,20/860,50 unidades por dólar, apoyado en un alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país y se ubicó cerca de sus máximos de septiembre de 2023. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA retrocedió un 0,90%, a 11.523,45 puntos

* Los precios del cobre escalaron cerca de un 5% en la bolsa de metales de Londres tras reducir sus ganancias de primera cuando llegó a subir más de un 10%, a un máximo histórico de más de 14.000 dólares por tonelada métrica ya que los especuladores prolongaron su frenesí comprador

* El peso mexicano se apreciaba un 0,36% a 17,1234 unidades por dólar y el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado local, perdía un 0,64% a 69.511,21 puntos tras alcanzar un nuevo máximo histórico

* A nivel doméstico, la mirada de los participantes comenzaba a dirigirse rumbo a la publicación el viernes de un informe con datos preliminares del Producto Interno Bruto, que se espera que habría repuntado durante el último trimestre de 2025

* El peso colombiano se fortaleció un 0,85% a 3.641 unidades por dólar; mientras que el índice accionario de la bolsa local, el MSCI COLCAP, borraba ganancias iniciales y se desvalorizaba un 0,63% a 2.490,75 puntos cerca del cierre

* Los agentes estaban pendientes en Colombia del resultado del primer canje de deuda pública interna del año que realizará durante la sesión el Ministerio de Hacienda, que busca reorganizar vencimientos, intercambiando endeudamiento de corto plazo por referencias de mayor plazo

* En Brasil, el real subió un marginal 0,03% a 5,1926 unidades por dólar; en tanto que el índice de acciones Bovespa cedía un 0,78% a 183.253,98 puntos

* En Argentina, el peso mayorista quedó estable en 1.444,5 por dólar y el índice accionario S&P Merval cedió el 0,69%, frente a bonos extrabursátiles con ligera alza del 0,2% en promedio

* La moneda peruana, el sol, finalizó estable a 3,345/3,346 unidades por dólar, mientras que la entidad monetaria, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), compró del mercado de contado unos 429 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3,3449 soles por dólar. El índice de la Bolsa de Lima subía un 0,66% a 1.434,58 puntos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)