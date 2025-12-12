Monedas cierran con desempeño dispar, pero suben en la semana

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 12 dic (Reuters) - Las monedas latinoamericanas cerraron la sesión el viernes con signo dispar, pero con ganancias semanales propiciadas por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar su tasa de interés de referencia.

* Los pesos de Chile, Colombia y México anotaron ganancias en la semana, lo mismo que el real brasileño. Las bolsas de Sao Paulo, Santiago y México también tuvieron un desempeño semanal positivo.

* El índice dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otras seis divisas, ganaba un 0,07%, recuperándose de un mínimo de dos meses del jueves, pero seguía en camino a terminar la semana con una baja, profundizando una caída de más de 9% en lo va de año.

* Las monedas y bolsas de los mercados emergentes se han beneficiado de los mejores diferenciales de tasas de interés y las expectativas más favorables para la economía mundial.

* La Fed redujo las tasas de interés esta semana, tal y como se esperaba, y los comentarios del presidente Jerome Powell y el comunicado de la decisión fueron considerados por los inversores menos agresivos de lo previsto y reforzaron la presión bajista sobre el dólar.

* El real brasileño se debilitaba al cierre un 0,07%, a 5,4117 unidades por dólar, pero todavía apuntalado por la mayor brecha con los tipos con Estados Unidos, tras la baja de la tasa de la Fed el miércoles y de que el Banco Central mantuvo su referencia sin cambios en el 15%.

* El Instituto de Estadísticas de Brasil publicó cifras del sector servicios de octubre que mostraron una desaceleración frente a septiembre, pero que aun así superaron las expectativas.

* El índice Bovespa, de la bolsa B3 de Sao Paulo, trepaba un 0,93%, pero se quedaba bajo la cota de los 161.000 puntos.

* "Algún viento a favor que la región aún no ha aprovechado se mantendrá hasta 2026", dijo Geronimo Mansutti, analista senior de crédito para Latinoamérica en Tellimer Research.

* "El pobre desempeño de la región sigue aconsejando cautela. Los inversores pueden ver motivos para la esperanza en los Gobiernos de derecha que han llegado al poder, o que es probable que lo hagan a corto plazo, en varios países de la región", agregó.

* El peso chileno subió un 0,48%, a un máximo de más de un año de 909,80/910,10 unidades por dólar, antes del balotaje presidencial del domingo en que el candidato de extrema derecha se perfila como favorito. El principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 0,41%, a un máximo histórico de 10.400,01 unidades.

* El peso colombiano borró un alza inicial y cerró con una caída de 0,05%, a 3.802,33 unidades por dólar, pero en la semana acumuló un avance del 0,99%, mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP cedía un 0,82%, a 2.096,96 puntos.

* El peso argentino en el mercado mayorista bajó un 0,28%, a 1.441 unidades, mientras que el referencial bursátil S&P Merval caía un 0,27%, tras una semana marcada por los primeros pasos para el retorno del país a los mercados internacionales de deuda.

* La moneda peruana, el sol, cerró estable en 3,368/3,370 unidades por dólar. La Bolsa de Lima subía un 0,45%, a 1.070,3 puntos.

* Los mercados mexicanos no abrieron por un feriado. (Contribución de Nelson Bocanegra en Bogotá, Hernan Nessi en Buenos Aires, Froilan Romero en Santiago, Fabricio de Castro en Sao Paulo y Niket Nishat en Bengaluru. Editado por Manuel Farías)