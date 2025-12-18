Monedas cierran con ganancias tras dato de inflación en EE. UU. menor a lo esperado

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 18 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban ganancias al cierre de las operaciones del jueves, impulsadas por un dato de inflación de Estados Unidos menor de lo esperado que reforzó las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron menos de lo esperado en el año hasta noviembre, pero la moderación es probablemente técnica y los estadounidenses siguieron enfrentándose a problemas de asequibilidad que se han achacado en parte a los aranceles a las importaciones.

* El índice de precios al consumidor subió un 2,7% interanual en noviembre, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC avanzaría un 3,1%.

* Asimismo, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron 13.000, a 224.000 ajustadas estacionalmente, en la semana finalizada el 13 de diciembre. Los economistas consultados por Reuters habían previsto 225.000.

* "Los últimos datos de inflación y del empleo de Estados Unidos que se han dado a conocer en los últimos días le dejan a la Fed un mayor espacio para aplicar nuevos recortes de tasas de interés, lo que está impulsando a los monedas de la región", dijo un operador de moneda extranjera.

* Los operadores ven ahora una probabilidad del 28,8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en enero, frente al 26,6% anterior a la publicación de las cifras de inflación.

* El peso mexicano subía cerca del cierre un ligero 0,02%, a 17,9986 unidades por dólar, luego de tocar máximos desde julio del año pasado tras los datos en Estados Unidos.

* El banco central de México (Banxico) informó el jueves de que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7% y dijo que hacia adelante la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar más ajustes.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 1,94%, a 63.747,14 puntos.

* El real brasileño se depreció un leve 0,04%, a 5,5444 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,22%, a 157.665,86 puntos.

* El Banco Central de Brasil proyectó el jueves una inflación del 3,2% para el tercer trimestre de 2027, un horizonte clave para su decisión de enero sobre las tasas de interés, según un informe trimestral de política monetaria.

* En Argentina, el peso mayorista finalizó estable a 1.451 unidades por dólar, sin presiones a la vista de acuerdo al caudal de liquidez observada, dijeron operadores. También con calma se desarrolló la actividad en los contratos a futuro.

* "Ante un tipo de cambio estabilizado en la zona de los 1.450 pesos (...) favorece vender dólares e invertir en bonos dolarizados, en acciones o bonos en pesos por el nivel de rentabilidad", sugirió el analista Salvador di Stefano.

* Desde enero, se modifica el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria según el último dato de inflación mensual. Actualmente, esta banda cambia un 1% mensual y con el alza de precios minoristas de noviembre, desde enero será del 2,5%.

* En tanto, el índice bursátil Merval ganó un fuerte 4,2% al cierre alentado por la mejora de los 'ADR' argentinos cotizados en Nueva York, contra una mejora del 1,9% en los tres primeros días de esta semana con preferencia en papeles financieros.

* S&P Global elevó el miércoles la calificación crediticia de la deuda soberana en moneda extranjera de largo plazo de Argentina a "CCC+" desde "CCC", con perspectiva estable. La medida se basa en el mejorado acceso del gobierno a la liquidez y la disminución de las vulnerabilidades económicas, señaló.

* El peso chileno ganó un 0,72%, a 911,20/911,50 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un 0,59%, a 10.194,26 unidades.

* El peso colombiano cerró con alza de un 0,23% a 3.858 unidades por dólar, tras cuatro sesiones de pérdidas; mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,15% a 2.056,33 puntos cerca del fin de la jornada.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un leve 0,03%, a 3,367/3,368 unidades por dólar, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que compró 240 millones de dólares en el mercado de contado.

* Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 1,16%, a 1.090,19 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)