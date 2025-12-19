Monedas cierran dispares en medio de leve avance global del dólar

Por Froilán Romero

SANTIAGO, 19 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares al cierre del viernes, en una jornada de ligero avance del dólar en los mercados globales tras un alza de tasas del Banco de Japón y leves expectativas sobre un posible pronto recorte del costo del crédito de la Reserva Federal tras datos del empleo en Estados Unidos.

* El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 2,7% interanual en noviembre, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC avanzaría un 3,1%.

* Tras el dato del empleo, los operadores aumentaron la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en enero, frente al 26,6% anterior a la publicación de las cifras de inflación, lo que provocó un ligero retroceso del dólar en la víspera.

* Sin embargo, la divisa se recuperaba el viernes y el índice dólar, que mide al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, ganaba alrededor de un 0,2% y alcanzaba su mayor avance diario frente al yen desde principios de octubre, después de que el Banco de Japón (BoJ) subió las tasas de interés.

* El BoJ aumentó las tasas el viernes a niveles no vistos en tres décadas y señaló su disposición a nuevas subidas, dando otro paso histórico para poner fin a décadas de enorme apoyo monetario y costos de endeudamiento cercanos a cero.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,0044 unidades, con una baja del 0,06% frente a los 17,9940 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

* "Es importante remarcar que una mayor tasa de interés en Japón debilita el atractivo de mantener posiciones de carry trade, lo que puede presionar al tipo de cambio al alza en las próximas semanas, pues estas posturas no se revierten de forma inmediata", dijo Banco Base en una nota de análisis.

* A nivel local, Banco de México anunció en la víspera una disminución de un cuarto de punto a su tasa clave, la décimotercera desde que comenzó a reducirla el año pasado. Sin embargo, modificó su guía prospectiva ofreciendo señales de que pausaría su ciclo de relajación monetaria.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,46%, a 64.081,26 puntos.

* El real brasileño se depreció un 0,11%, a 5,5307 unidades por dólar y acumuló una caída semanal del 2,18%, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,43%, a 158.598,30 puntos.

* El Banco Central de Brasil vendió un total de US$2.000 millones en dos subastas con compromiso de recompra el viernes.

* En Argentina, el peso en la plaza interbancaria avanzó un leve 0,07%, a 1.450 por cada dólar, y los negocios a futuro mostraron valores de 1.491,5 unidades con liquidación a enero próximo.

* Analistas estiman que el Tesoro vendió al mercado US$13 millones el miércoles y otros US$150 millones el jueves con el fin de calmar la volatilidad.

* "La dinámica del mercado libre de cambios (MULC) es una caja de sorpresas. Cuando el mercado asumió que diciembre sería un mes de puras compras del Tesoro en el mercado cambiario, esta semana volvieron las ventas", dijo Portfolio Personal Inversiones.

* En tanto, el índice bursátil Merval perdió un 0,75% a su cierre, tras anotar récord máximo intradiario, luego de dispararse un 4,2% en la sesión previa por agresivas toma de posiciones.

* "La mejora del Merval es liderada especialmente por los principales ADRs, toda vez que la mayor liquidez continúa siendo el atributo más valorado por los operadores para poder administrar rápidamente sus exposiciones", dijo el economista Gustavo Ber.

* El peso chileno subió un 0,14%, a 909,90/910,20 por dólar, impulsado por un repunte en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 1,08%, a 10.304,26 unidades.

* El cobre subía el viernes y se encaminaba a un alza semanal después de que otra previsión alcista de Goldman Sachs destacó las limitaciones de la oferta minera, aunque la firmeza del dólar limitaba las ganancias.

* El peso colombiano terminó con alza de un 0,93% a 3.822,30 unidades por dólar, en su segundo día al alza, aunque en la semana acumuló una caída del 0,53%; mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP sumaba un 0,62% a 2.067,88 puntos cerca del cierre.

* El Banco Central de Colombia mantuvo el viernes estable su tasa de interés de referencia en 9,25% en la última reunión del año, una decisión dividida entre los miembros del directorio del organismo pero que estuvo en línea con lo esperado por la mayoría del mercado.

* La moneda peruana, el sol, cerró estable el viernes en 3,367/3,368 unidades por dólar, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró US$150 millones en el mercado de contado a un tipo de cambio promedio de 3,3670 unidades por dólar. La Bolsa de Lima avanzaba un 0,94%, a 1.100,51 puntos.

* El Banco Central de Perú revisó al alza su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país a un 3,0% para el 2026, desde el 2,9% previsto anteriormente, mostró un informe del organismo publicado el viernes. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)