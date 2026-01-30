Monedas cierran en terreno negativo tras decisión de Trump sobre próximo presidente de la Fed

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - Los mercados de monedas y acciones de América Latina cerraron el viernes con desvalorizaciones, después de que el presidente estadounidense Donald Trump eligió al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central cuando finalice el periodo de Jerome Powell en mayo

* El anuncio se da en momentos en que Trump busca tener un mayor control sobre la Fed, nombrando a un crítico habitual del organismo

* Las fueron lideradas por el peso colombiano, que cayó un 1,35% a 3.690 unidades por dólar, minutos antes de que el Banco Central subiera su tasa de interés en 100 puntos base a 10,25%, muy por encima de lo esperado por la mayoría del mercado. Pese al retroceso del día, la moneda se apreció en enero un 2,38%, por la debilidad global del dólar y la oferta de dólares del Gobierno producto de recientes operaciones de deuda externa, en medio de las amplias necesidades fiscales del país

* En la bolsa local, el índice accionario MSCI COLCAP, cedía un 0,49% a 2.481,02 puntos

* En Brasil, el real perdió un 1,3% a 5,2572 unidades por dólar. En tanto, el índice de acciones Bovespa cedió un 1,38% a 180.605,81 puntos

* El peso mexicano se debilitó un 1,19% a 17,4201 unidades por dólar y en el primer mes del año sumó una ganancia de un 3,5%, su mejor desempeño desde abril del 2025. En tanto, el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado local, se desvalorizaba un 1,81% a 68.233,57 puntos, pero apuntaba a un avance mensual del 6,1%

* El peso chileno cerró la jornada con una caída del 0,92%, en 868,20/868,50 unidades por dólar, pero acumuló una ganancia de un 3,66% durante el mes. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA retrocedió un 0,9%, a 11.420,07 puntos

* La moneda peruana, el sol, cayó un 0,72% a 3,368/3,370 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 5,24% a 1.365,53 puntos

* En Argentina, el peso se depreciร un leve 0,17% a 1.447 por dólar; en tanto que el índice líder S&P Merval cayó un 0,36%, para recortar la ganancia durante enero al 4,85%

(Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Noé Torres en Ciudad de México y Hernán Nessi en Buenos Aires Editado por Javier Leira)