Monedas cierran mixtas ante baja global del dólar tras datos de empleo EE. UU.

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 16 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar al cierre del martes, en un contexto de retroceso del dólar en los mercados internacionales, tras la publicación de un informe del empleo en Estados Unidos que reafirmó las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

* El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que en noviembre se crearon 64.000 empleos, superando las expectativas del mercado que esperaba solo 50.000 nuevos empleos, de acuerdo a un sondeo realizado por Reuters entre 68 economistas.

* Por su parte, el Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en octubre se mantuvieron sin cambios en comparación con el mes anterior, algo peor de lo previsto. El dato de septiembre se revisó a la baja, desde un 0,2% a un 0,1%.

* Los inversores ahora están a la espera de la divulgación del Índice de Precios al Consumo y el índice de gastos de consumo personal de noviembre, que se publicarán esta semana, en busca de nuevas pistas sobre la política monetaria del próximo año.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,2%. * El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,9460 por dólar, un nivel no visto desde julio del año pasado, con una ganancia de un 0,20%. A nivel local la atención de los participantes estaba puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México que se dará a conocer el jueves. El consenso espera un nuevo recorte a la tasa clave de interés. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 1,54%, a 63.341,18 puntos. * El real brasileño se depreció un 0,78%, a 5,4640 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 1,82%, a 159.519,15 puntos. * El Banco Central de Brasil dijo el martes que había llegado a la "conclusión" de que es apropiado mantener las tasas de interés durante un largo periodo para garantizar que la inflación converja hacia su objetivo, apuntando a una desaceleración del mercado laboral y de la inflación de los servicios.

* En Argentina, el peso cedió un 0,93%, a 1.452 por dólar, luego de derrumbarse un 3,46% en la apertura, arrastrado por la ampliación de la banda de flotación divergente anunciada el lunes por el banco central (BCRA), en momentos en que el país busca consolidar sus golpeadas reservas internacionales.

* "Parece que el Gobierno priorizara la acumulación de reservas y deja de lado la desinflación", sintetizó Pablo Moldovan, director de C-P Consultora.

* Entre las medidas, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual y se iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales que podría alcanzar los 17.000 millones de dólares. * En tanto, el índice bursátil Merval subió un 0,72%, en una sesión inestable por tomas de ganancias intradiarias. * El peso chileno cayó un 0,17%, a 914,80/915,10 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió un 1,10%, a 10.188,43 puntos.

* El peso colombiano terminó con caída de un 0,32%, a 3.842,50 unidades por dólar, completando tres sesiones de pérdidas; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizó un 0,78%, a 2.075,19 puntos cerca del cierre. * Colombia realizará "muchas" operaciones de manejo de deuda en los mercados locales e internacionales durante el 2026 antes de terminar el actual Gobierno, en busca de aliviar las presiones fiscales del país, dijo el lunes a Reuters el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar. * La moneda peruana, el sol, se apreció un tenue 0,06%, a 3,369/3,370 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,96%, a 1.079,80 puntos..

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier López de Lérida)