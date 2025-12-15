Monedas cierran mixtas con mercados atentos a datos económicos de EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 15 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tuvieron un desempeño dispar al cierre del lunes, en medio de la estabilidad global del dólar y en medio de expectativas de nuevos recortes de tasas de interés, mientras los mercados esperan datos de Estados Unidos, principalmente al informe de nóminas de agrícolas de esta semana.

* La Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos en una votación dividida la semana pasada, y una mayor relajación dependerá del mercado laboral y de los niveles de inflación. Los mercados prevén dos rebajas de tasas en Estados Unidos en 2026 y los inversores estarán atentos a nuevos datos económicos en la primera economía del mundo para obtener más pistas sobre la política monetaria.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,2% y rondaba los mínimos de dos meses alcanzados la semana pasada.

* El peso mexicano se negociaba cerca del cierre en 17,9801 unidades, un nivel no visto desde julio del año pasado, con una apreciación de un 0,15%, en su quinta jornada de ganancias.

* "Esperamos que la recuperación prevalezca, tras perforar el psicológico de los 18,00. En este sentido, la resistencia que podría enfrentar está ubicado en 17,87", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota para sus clientes.

* La semana estará marcada por los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos Banco de México, del cual se espera ampliamente un nuevo recorte a la tasa clave de interés en su decisión el jueves.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, cedía un 0,57% a 64.338,86 puntos tras alcanzar más temprano un máximo histórico.

* El real brasileño se depreció un 0,16%, a 5,4215 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo escalaba un 1,03%, a 162.416,26 puntos.

* El índice de actividad económica IBC-Br de Brasil cayó un 0,2% en octubre respecto al mes anterior, informó el lunes el banco central, mientras que los economistas encuestados por Reuters esperaban un crecimiento del 0,1%.

* En Argentina, el peso en la plaza interbancaria ganó apenas el 0,17% a 1.438,5 por dólar al cierre, lo que refleja la tranquilidad del mercado y la poca presión tomadora de divisas por coberturas de fin de año.

* "El Gobierno necesita dejar atrás el esquema monetario-cambiario transitorio y avanzar hacia un régimen permanente que permita acumular reservas sin recurrir a subas de tasas que afecten el crecimiento", estimó Jorge Vasconcelos de la Fundación Mediterránea.

* En tanto, el índice bursátil Merval ganó un 1,13% al final de la sesión, luego de altibajos intradiarios y de perder un 2,2% la semana pasada por ajustes de posiciones.

* "Los activos domésticos continúan recorriendo una etapa de respiro, de ahí la mayor lateralización reciente de las cotizaciones, a la espera de avances en el Presupuesto y las reformas en el Congreso que mejoren la competitividad de la economía", dijo el economista Gustavo Ber.

La economía de Perú creció un 3,62% interanual en octubre debido a un mejor desempeño de los sectores de minería e hidrocarburos, comercio, manufactura y construcción, entre otros, informó el lunes el instituto de estadística, INEI. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)